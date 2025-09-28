Probamos el Fiat Grande Panda: Confort y espacio en esta nueva versión 100% eléctrica

El Fiat Panda ha vuelto. Pero ya no es aquel utilitario pequeño y polivalente que inundaba las calles en los años 80 por su versatilidad y precio ajustado para todo el mundo. Aunque en realidad solo ha crecido un poco y sigue teniendo todas estas cualidades, hasta adaptar el nombre de Grande Panda. Ya hemos tenido la oportunidad de probar su versión de entrada a la electrificación, con un motor microhíbrido. Así que hoy vamos a poner a prueba el 100% eléctrico.

Unas lámparas LED PXL, robustos pasos de rueda hasta los protectores traseros y delanteros en color plata, y unas prominentes letras de PANDA en 3D, que sobresalen en el lateral de las puertas, son lo que lo define. También las de FIAT en la trasera, porque el Grande Panda no puede pasar desapercibido. Está cargado de detalles como el estampado lenticular en el pilar C, las cuatro franjas de Fiat o sus llantas de aleación de 17 pulgadas con corte de diamante y tapacubos con el logotipo de la firma italiana. Y con una gama de colores nada básica, en línea con el objetivo de la marca italiana de no utilizar colores apagados o, como ellos dicen, No Grey.

Fiat Grande Panda | Centímetros Cúbicos

Un patrón que también sigue en el interior. La zona de infoentretenimiento con la almohadilla del túnel, el salpicadero, las rejillas de ventilación y las costuras de los asientos están adornadas con detalles amarillos. Además, el tema principal del interior incluye un color especial llamado Blu Tasmania. Y conectado a través de una pantalla digital de 10,25 pulgadas. Unido a un cuadro de instrumentos de 10 pulgadas, presenta un estilo único que recuerda la forma de la pista del Lingotto. Sin olvidar su carga inalámbrica y sus múltiples tomas USB-C.

Cinco personas pueden viajar con mucho confort y espacio, tanto para la cabeza como para las rodillas. Pero también para todas tus cosas. Porque hay 361 litros de capacidad en el maletero y muchos otros en espacios que no te imaginarías. Es decir, 13 litros en el salpicadero, de los cuales 3 están en un solo compartimento, interesantemente camuflado. Y todo esto en menos de 4 metros de largo, por debajo de la media del segmento.

El mejor ejemplo de su vocación práctica es su cable de carga en espiral integrado, con una longitud de 4,5 metros, una primicia que funciona con corriente alterna de hasta 7 kW, completando una carga del 20 al 80% en 4 horas y 20 minutos. Alojado específicamente bajo el capó, permite liberar espacio en el maletero y hacer más fácil su manejo y limpieza en el día a día.

Fiat Grande Panda | Centímetros Cúbicos

Tenemos entre manos la versión 100% eléctrica del Grande Panda, que cuenta con una batería de 44 kWh y un motor eléctrico de 113 CV; y ofrece 320 km de autonomía, lo que lo convierte en el vehículo perfecto para el uso diario urbano y hasta para escapadas de fin de semana.

Lo que sí podrás elegir es qué tipo de uso le quieres dar, entre dos acabados para personalizarlo, y qué tipo de carga utilizar. Porque además de la mencionada carga en espiral, se le suman otras dos opciones: un puerto de carga de 11 kW en la parte trasera, para cargar de igual forma, en 2 horas y 50 minutos; o carga rápida que permite 100 kW y llena la batería en solo 27 minutos.

Es pequeño, y se nota. Se mueve ágilmente, las maniobras son sencillas, y responde cuando tiene que responder. Las aceleraciones desde parado son eficaces, y alcanza una velocidad de 120 km/hmuy suave y silenciosa, y no se notan vibraciones o movimientos bruscos en ningún momento. Porque, aunque es un SUV, es también estable y seguro.

Fiat Grande Panda | Centímetros Cúbicos

Aunque a esta seguridad también ayudan sus sistemas de asistencia a la conducción. Porque un SUV compacto económico también ofrece, por ejemplo, asistencia de aparcamiento, control de crucero, limitador de velocidad, frenado activo de emergencia y asistente de mantenimiento de carril. Además, las alertas de peligro informan sobre límites de velocidad y fatiga del conductor. Mientras que los sistemas de seguridad activa verifican que puertas y maletero estén correctamente cerrados antes de iniciar la marcha.

Está claro que el Fiat Grande Panda continúa el legado de su predecesor: mucho espacio en un coche pequeño, buen equipamiento y capaz de todo. Y también asequible, porque, aunque ahora ya se encuentre en una nueva era, la de la electrificación, Fiat quería ofrecer una transición eléctrica para todos los que no pueden invertir demasiado en el cambio. ¿El resultado? Un coche con un diseño rompedor y espacio para toda la familia.