Así es y así va el renovado Hyundai Ioniq 6 en su versión N Line

Parecía sacado de una película de ciencia ficción. En 2020, Hyundai mostró las líneas del Prophecy Concept, adelantando una futura berlina 100% eléctrica que rompería con todo lo establecido. Tres años después llegó a los concesionarios el Ioniq 6, el modelo de producción de ese ejercicio de diseño tan molón.

Dejó boquiabierto a todo el sector cuando llegó a las calles. El Ioniq 6 no dejó indiferente a nadie. No solamente por su estética retrofuturista, sino por estrenar una tecnología muy avanzada. Ahora, damos la bienvenida a la actualización de este emocionante coche eléctrico.

El nuevo Hyundai Ioniq 6 trae cambios importantes en su diseño, sobre todo en la parte delantera. Estrena nuevo paragolpes, con una parrilla diferente, junto a unos faros principales con tecnología LED, que ahora están localizados en la parte inferior y separados de los diurnos.

De lateral sigue mostrando una postura atlética y aerodinámica, con unas llantas de hasta 20 pulgadas y con las molduras decorativas de las taloneras ampliadas. Detrás presenta también un paragolpes rediseñado, pero lo más llamativo es la eliminación del pequeño alerón que había en la parte inferior de la luneta.

El nuevo modelo ahora presenta uno en forma de “cola de pato” más grande. Y estrena un equipamiento tope de gama llamado N Line.

Dentro también ha tenido un lavado de cara: con un volante rediseñado de tres radios; una pantalla más grande para manejar el climatizador; así como una consola diferente más funcional, que ahora incluye mandos para controlar diferentes funcionalidades del modelo.

El Hyundai Ioniq 6 N Line es un coche eléctrico muy diferente. Su predecesor ya ofrecía una tecnología vanguardista, pero su actualización trae mejoras en eficiencia, que lo colocan como uno de los mejores de su clase.

Sus baterías ahora son más grandes, pasando de 53 a 63 kWh en la versión estándar, y de 77,4 hasta los 84 kWh en la versión de largo alcance. Todo unido a motores eficientes, que da como resultado una mayor autonomía, que ahora llega hasta los 680 km. Más adelante, coronando la gama, estará la versión N, con 650 CV.

Este nuevo Hyundai Ioniq 6 tiene una gran autonomía, más que suficiente para viajar largas distancias con la familia de forma cómoda. Y para cuando tengas que parar a cargar, el nuevo modelo sigue contando con la arquitectura de 800 voltios, que le permite llegar al 80% de la carga en menos de 20 minutos.

Puede admitir cargas ultrarápidas de hasta 350KW, pudiendo recargar en 15 minutos hasta 325 km de autonomía. Además, ahora cuenta con un sistema de refrigeración mejorado de su batería, la cual también incorpora la tecnología de carga bidireccional.

La versión que hemos probado para nosotros es la mejor. Tracción trasera con 228 CV junto con la nueva batería de 84 kWh. Empuja con suficiente fuerza para atreverse con cualquier adelantamiento, pero ofreciendo también un consumo bajo, con la posibilidad de recorrer más de 600 km con una carga. Además, ahora es más cómodo y silencioso que nunca.

También es más seguro, ya que cuenta con el paquete Smart Sense de Hyundai, con un amplio abanico de asistentes a la conducción que velan por nuestra seguridad.

Con este facelift, el Hyundai Ioniq 6 eleva a otro nivel la experiencia de conducir un coche eléctrico. Esta versión N Line añade un tinte deportivo a esta eficiente berlina, que logra una estética mucho más llamativa, que ya era difícil, junto con una autonomía récord. ¿Se puede pedir más?