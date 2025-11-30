Viaje especial con el nuevo Audi Q3 o el coche como mensaje de arte urbano

¿Es arte un automóvil? El coche es símbolo de libertad en continua innovación, un reflejo de las necesidades de la sociedad, un invento que nace muy próximo a movimientos artísticos vanguardistas de principios del siglo XX:

El cubismo, el futurismo, el expresionismo o el surrealismo hablan de rebeldía, experimentación y ruptura de convencionalismos.

Algo que ha llegado a nuestros días...

Una de las representaciones del arte de nuestro tiempo es el arte urbano, que nace para trasladar mensajes desde la calle y embellecer espacios. Un movimiento que conduce a lugares y al imaginario de una urbe.

Algo que requiere sofisticación y vanguardia, conceptos que refleja el coche que probamos hoy, ¿arte que sale a la calle?

Se trata del Audi Q3, de sonrisa evocadora, efecto de la rejilla que rodea a la parrilla Singleframe. Acompañada por las ópticas Matrix LED, afiladas. En el lateral, los blisters de los pasos de rueda, aportan deportividad. Una luz LED continua recorre la trasera; y los aros iluminados, coronan el espacio que hay entre las ópticas traseras, rasgadas.

El interior es una “virguería digital” para el disfrute del conductor, con una pantalla panorámica curva con instrumentación digital. Y una novedad… encima de la columna de dirección hay un elemento con un satélite a cada lado. Seleccionando con cada uno de ellos las luces y los limpiaparabrisas, o las marchas. Son muy cómodos y permiten más espacio de almacenamiento.

Motor diésel; motor gasolina TFSI e hibridación ligera, con tracción delantera o Quattro; o el Q3 e-hybrid, híbrido enchufable, y autonomía eléctrica de 119 kilómetros. Motores para todos los públicos…

El arte busca transmitir emociones, igual que un coche cuando estás a sus mandos; el Q3 consigue una buena primera impresión con el motor XXX de XX caballos, que probamos hoy; una tecnología que le hace ágil.

Jugar con la luz es un recurso artístico que aquí se manifiesta en los faros digitales, con 25.600 micro-LED. Que buscan el contraste: una visión nítida con meteorología adversa y aumentar la seguridad, con detalles como un aviso por hielo en la carretera; o el ajuste de la luz cuando pasas por una zona de obras, para no perder el carril.

-En la galería a oscuras, vemos un cuadro con un paisaje con una carretera de noche (plano congelado de un tramo antes de que entre el coche en encuadre). Transición de noche a día mientras entramos en cuadro. Cuando termina la transi, entra el coche.

La agilidad de este Q3 aumenta con la dirección progresiva opcional. Es un coche que ofrece una experiencia personalizada a través de los distintos modos de conducción que, en la versión Quattro, también tiene modo Off Road.

La suspensión opcional adaptativa reacciona a las características de la carretera y a la conducción; evaluando parámetros en una fracción de segundo selecciona la amortiguación ideal para cada rueda.

Muy tecnológico, ¿verdad? Aquí dentro una cámara te vigila, monitorizando posibles señales de sueño. Si el conductor no reacciona, se detiene en un arcén de forma autónoma y llama a los servicios de emergencia del 112.

Hay otros asistentes, como el control conducción adaptativo plus, que ayuda a acelerar, frenar, mantener la velocidad y la distancia o permite cambiar de carril de forma asistida.

Toda esa tecnología y ayudas a la conducción, también están en el coche que conducimos ahora… La versión Sportback del Q3, con estética más deportiva y la misma oferta de motores. También con la aerodinámica muy cuidada; en ambos el coeficiente de resistencia aerodinámica es de 0,3. Un coche que reivindica la eficiencia.

En los 60, una forma temprana de arte urbano, el Bombing, cubría espacios públicos con los mensajes reivindicativos o estéticos de sus graffitis.

Como trazado con un tiralíneas, el Q3 Sportback tiene una forma coupé que hace que la línea del techo sea 29 milímetros más baja. La capacidad del maletero, como en el Q3, es de 488 litros. El menor volumen de la carrocería detrás hace que desde el lateral parezca más robusto.

En los 70 y en los 80, el Stencil Art, con plantillas, se popularizó como forma de arte urbano. Son los años de la edad moderna de los cómics, con temas más complejos y arriesgados.

(CÓMIC) Aquí la acústica es de cine… (REALIDAD) Tiene un acristalamiento en las ventanillas delanteras, con una lámina especial entre los dos cristales para aislar el ruido. Es recomendable escuchar música aquí…

La música suena por doce altavoces de alto rendimiento, alimentados por una potencia de amplificación de 420 vatios, con cuatro perfiles de sonido. Para que cada viaje tenga un sonido diferente.

Con buenas sensaciones y buen sonido terminamos esta prueba especial de los Q3 y Q3 Sportback. Acabamos con una reflexión: Un artista como Dalí adoptó al automóvil como modelo e inspiración. Ahora tú, puedes sacar tus propias conclusiones sobre si un automóvil es arte o no.

"Un verdadero artista no es el que se inspira, sino el que inspira a otros”. -Salvador Dalí -