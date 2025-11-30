Conocemos y pilotamos el nuevo Lancia Ypsilon HF: rememorando a las leyendas de los rallies

Lancia ha puesto toda la carne en el asador. Tras darle la vuelta por completo a su superventas, el Ypsilon, creando un coche totalmente nuevo a nivel visual, tecnológico y de motores, también anunciaba hace pocos meses que volvía al mundo de la competición con el Ypsilon Rally4 HF y el Trofeo Lancia; y recientemente, con el Ypsilon Rally2 HF Integrale, en la categoría WRC2 del Mundial de Rallies.

Y ahora completa su gama de calle con un modelo inspirado en la competición, que recoge el apellido histórico de los modelos de altas prestaciones de Lancia: HF. Con el que las emociones fuertes están garantizadas.

Hace un tiempo, cuando a un Lancia le acompañaban estas siglas, es que algo gordo se había cocido en su interior. En esta nueva era, y con tantos cambios en la industria del motor, las cosas ya no son como antes. Sin embargo, mola ver que las marcas recuperan esa ilusión de antaño, aunque la electrificación esté por medio. Hoy, vamos a poner a prueba en Italia, en el circuito de Balocco, esta Ypsilon HF, además de disfrutar de un copilotaje muy especial.

Las principales diferencias estéticas de esta nueva versión HF están en un paragolpes específico, con este logotipo en el lado derecho y una rejilla abierta en el izquierdo en el frontal; unos pasos de rueda ensanchados y que también lucen el logotipo HF; y unas llantas de aleación de diseño exclusivo de 18 pulgadas en el lateral. Así como un difusor más agresivo que parece tener cuatro escapes en la trasera.

El Lancia Ypsilon HF recoge el legado deportivo y tradición de la marca en competición, aunque adaptando la parte mecánica a la era de la electrificación. No obstante, para su puesta a punto, la marca italiana ha contado con el dos veces Campeón del Mundo de Rallyes, Miki Biasion, estrechamente ligado a la historia de Lancia a finales de los años 80 y principios de los 90. El piloto italiano ha participado activamente en el desarrollo del HF, así como del Rally 4 HF, para elevar sus prestaciones.

Este circuito de Balocco es la localización ideal para sacarle todo el jugo a este Ypsilon HF. Son 280 CV, y es rápido, hace el 0 a 100 km/h en 5,8 segundos; la aceleración es uno de sus puntos fuertes en este tipo de circunstancias. Y cuando no estemos en el circuito, su batería de 51 kWh, nos permitirá superar los 400 km de autonomía, nada mal para un compacto urbano.

Este modelo equipa una suspensión rebajada, un diferencial Torsen, frenos deportivos, capaces de hacer frente a las prestaciones de un deportivo, y un ancho de vías aumentado, para una mayor estabilidad en la carretera.

El segmento de los deportivos compactos eléctricos crece a pasos agigantados, con modelos muy prestacionales, sumando diseños que tiran de nostalgia y competición. Y si hay alguien que sepa de eso, es Lancia. Tendremos que esperar un poco para verlo en nuestro país y ver la aceptación que tiene, porque su precio será muy competitivo. Seguro que dará bastante juego.

Pero antes de volver a casa pudimos ponernos a los mandos del Ypsilon HF Racing, un coche cuyo objetivo es facilitar la entrada a la competición. Homologado para Rally6, entrega 145 CV, combinado con una transmisión manual de seis velocidades y un diferencial mecánico, todo integrado con el chasis de la versión Rally4, cumpliendo con la normativa FIA: Un “juguete”, desarrollado en conjunto con reconocidos especialistas de los de rallyes, para seguir creando cultura automovilística y buscar futuros talentos.