Skoda Enyaq Coupé 85 a prueba: aires deportivos para un modelo espacioso, versátil y tecnológico

Si hay un modelo eléctrico pionero en Skoda y que tan buenos números le ha dado, ese es el Enyaq. Cuando se sumó la terminación Coupé, sabían que era todo un acierto, y más con sus acabados más deportivos. Así que vamos a conocerlo más en detalle.

En el exterior destaca su frontal alto y recto, donde llaman la atención una gran parrilla en color negro, las letras Skoda del capó y una banda de luz que lo recorre de extremo a extremo. Los faros Matrix LED, incluidos de serie, son un plus en seguridad, ya que iluminan de forma lateral y hacen las veces de luces antiniebla. El dinamismo de este SUV lo aportan la caída del techo, unas llantas de aleación en negro metalizado y unas luces traseras LED.

En el interior continua la esencia deportiva, pero buscando el máximo confort. Los asientos deportivos recogen de maravilla, el volante deportivo multifunción da acceso a todo lo necesario durante la conducción, y el sistema de infoentretemiento con la pantalla de 13 pulgadas está en el centro de todo.

Skoda Enyak Coupé | Centímetros Cúbicos

La versatilidad es otro de los puntos fuertes del Enyaq, con un maletero de 570 litros con todos los asientos en su sitio. Pero si abates los traseros, tendrás más de 1.600 litros, para que no te dejes nada en tierra.

Está asociado a un motor eléctrico que aporta 286 CV de potencia y una batería de 77 kWh de capacidad útil con los que te puedes acercar a los 600 km de autonomía.

Lo más interesante de esta motorización, además de las prestaciones, es su etiqueta CERO, con la que sorteas todas las restricciones de movilidad. Es un SUV eléctrico perfecto para el día a día, muy cómodo, resolutivo y con una habitabilidad perfecta tanto para ti como para tu familia. Eso sí, cuando decides activar el modo más deportivo, conducir es puro placer.

La dirección es más firme, la respuesta del acelerador más rápida y la estabilidad en curvas es mayor. En definitiva, el comportamiento del coche cambia de carácter.

Skoda Enyak Coupé | Centímetros Cúbicos

Cuando estás en un SUV y 100% eléctrico, piensas: “Verás lo pesado que se siente y lo lento que se mueve”, pero de verdad, no es así. Porque en el caso concreto de este modelo, se nota su suspensión rígida, sus amortiguadores deportivos y que la posición de conducción es baja. Pero lo que de verdad quiero destacar es su dirección progresiva.

Ésta cambia la relación en función del giro del volante, para que no tengas que mover continuamente las manos. Además de mejorar la maniobrabilidad en ciudad o para aparcar, y agilidad en curvas o carreteras serpenteantes.

Desde luego, es una compra muy interesante: diseño elegante con muchos tintes deportivos; un interior espacioso, versátil y tecnológico; capaz, preciso y con suficiente autonomía para la rutina y viajar sin preocuparse por un enchufe en cada esquina y hacer kilómetros.