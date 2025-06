El Grande Panda, la apuesta de Fiat para volver a ser el mayor referente en el segmento 'B'

Fiat lo tiene claro. Quiere volver a dar guerra en el segmento B en el que ha sido líder en Europa durante décadas. Para ello ha lanzado el Grande Panda, el inicio de una nueva saga de modelos, con una nueva identidad, muy llamativa, y electrificados.

El Fiat Grande Panda no es “grande” por sus dimensiones de 3,99 m y 1,58 de alto, es “grande” por su practicidad e innovaciones. Por ejemplo, contar con una buena altura para los pasajeros de las plazas traseras, un maletero superior a la media, o motores con prestaciones muy inteligentes que ponemos a prueba hoy en Turín.

Noelia Soage, redactora del programa | Centímetros Cúbicos

Las letras "PANDA" en 3D en las puertas y en la trasera, y las de "FIAT" también en la parte trasera y en la parrilla delantera, son las que nos dan las pistas del modelo que tenemos enfrente. Un diseño muy llamativo que se completa con un frontal cuadrado, acabados en negro y llantas de 17 pulgadas. Y los faros delanteros y traseros, formados por cubos de ópalo, recuerdan a las ventanas de las fachadas de la fábrica Lingotto, centro de referencia de la marca italiana.

Al igual que en el interior. El cuadro de instrumentos de 10 pulgadas y la radio digital de 10,25 pulgadas recuerdan a la forma del carril Lingotto que acoge en su azotea. Otros detalles en este Fiat pasan por un salpicadero, rejillas de ventilación, zona de infoentretenimiento y costuras de los asientos adornadas de amarillo y toques azules. Además de todo el espacio en las cinco plazas, incluso en las traseras con bien de altura, y sus 412 litros de capacidad en el maletero.

Interior del Fiat Grande Panda | Centímetros Cúbicos

El Grande Panda está disponible en versión 100% eléctrica o microhíbrida, que es justo la que tengo hoy entre manos. Me parece una opción perfecta si buscas un coche que te permita arrancar en modo 100% eléctrico, por ejemplo, para contar con un arranque suave y silencioso con cero consumo de gasolina; y que no suponga un quebradero de cabeza el tener que pensar en un enchufe.

El Fiat Grande Panda Hybrid equipa un propulsor con microhibridación. Gasolina de 100 CV, batería de 48 voltios y una transmisión de doble embrague de seis velocidades que incluye el motor eléctrico de 21 kW y este bloque de transmisión.

Este conjunto trabaja para ofrecer un “punch” de potencia cuando aceleras, te permite circular en 100% eléctrico cuando la conducción es muy suave y plana; y recupera energía en las desaceleraciones. Sin olvidar los bajos consumos, poco más de 5 l/100 km. Porque no me digas que hacer cerca de 1.000 km con un solo tanque en un coche de estas dimensiones no es realmente interesante. Así que estamos ante un compacto con dotes urbanas, fácil de maniobrar y aparcar, pero que también será tu aliado en viajes y escapadas.

Parte trasera del Fiat Grande Panda | Centímetros Cúbicos

Y como “recogido”, no significa inseguro, el Grande Panda cuenta con asistentes de ayuda a la conducción tan fundamentales como control de crucero, freno de seguridad o mantenimiento de carril. Dos objetivos, evitar percances y mejorar el confort en carretera.

Estética, habitabilidad, innovación y cuidado máximo hasta por los detalles más pequeños. Fiat ha creado el Grande Panda con mucho mimo, echando la vista atrás para tomar como referencia a modelos que le han hecho brillar en su día, pero pensando en el futuro. Un futuro sostenible cuya puerta de entrada es este motor microhíbrido.