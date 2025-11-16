Toma de contacto nuevo Audi Q3: nueva generación, mismos valores y mejorados

Jerez de la Frontera es naturaleza, calles llenas de color por las jacarandas, arquitectura con una fortaleza árabe del siglo XI, espectáculos ecuestres, música flamenca y… Motor. Y es que esta ciudad de Andalucía recoge cada año el Gran Premio de España de MotoGP y también competiciones automovilísticas nacionales e internacionales.

Así que no se me ocurre un lugar mejor que los alrededores de Jerez para disfrutar al volante de la nueva generación del Audi Q3. Estamos ante uno de los modelos más exitosos de la firma alemana, y tenía muchas ganas de probar esta nueva generación.

El Audi Q3 es más elegante y deportivo que nunca. Una mezcla perfecta. Robusto en el frontal por su parrilla Singleframe más ancha y elevada; y en el lateral, por sus pasos de rueda o llantas aerodinámicas. Y unas también líneas ligeramente marcadas. La caída del techo, y sus pilotos traseros unidos por una tira de luz, le dan un porte muy elegante.

El habitáculo es muy espacioso. Con materiales de mucha calidad, unos asientos realmente envolventes, y tecnológico. De hecho, lo más interesante es el nuevo diseño del salpicadero, que da cobijo a un display panorámico de más de 24 pulgadas.

El nuevo Audi Q3 mantiene una amplia gama de motores para elegir: gasolina y diésel, con tecnología microhíbrida o híbrida enchufable, según el combustible que escojas.

Hoy estamos probando el diésel de 150 CV. Porque sí, porque Audi cree que los diesel todavía tienen sentido y yo también. Porque ofrece una potencia más que suficiente para que este SUV solvente las situaciones cotidianas y, por supuesto, un consumo muy contenido.

La posición de conducción es muy cómoda y aporta buena visibilidad. Y el coche se come cualquier trayecto sin vibraciones ni balanceos gracias a su equilibrada suspensión de serie.

Siempre que me tengo que bajar de un Audi nuevo, me da la impresión de que no hay manera de ponerle pegas. Porque lo que sorprende es cómo son capaces de mejorar en todos los sentidos lo que ya era bueno antes.

Así que, después de este primer contacto, pronto le dedicaremos una prueba más extensa en Centímetros Cúbicos para descubrir todo su potencial. ¡Y yo que tú, no me la perdería!.