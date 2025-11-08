laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Centímetros Cúbicos

Noticias Motor

¿Qué estás buscando?

NUEVOS COLORES

Z900 RS 2026: formidable afinación para el Stradivarius de Kawasaki

La Z900 RS 2026 llega con mejoras importantes que se centran en actualizaciones de motor, chasis y electrónica que elevan el concepto RS al siguiente nivel.

Kawasaki Z900 RS 2026

Kawasaki Z900 RS 2026Kawasaki

Publicidad

En el corazón de la Z900 RS encontraremos siempre un motor que ofrece prestaciones suaves a bajas revoluciones y la máxima emoción en lo alto del cuentavueltas. Eso se mantiene para 2026, pero abundan las novedades, como las válvulas de mariposa electrónicas (ETV), el control de crucero electrónico y un paquete de tecnología de asistencia al conductor equipado con IMU que incluye la función de gestión de curvas de Kawasaki (KCMF) y un cambio rápido Kawasaki Quick Shifter (KQS).

Puente entre la técnica y el estilo, su nuevo escape rediseñado confiere a la moto un aspecto y un sonido aún más seductor, que enfatiza el concepto atemporal de la familia RS.

Estéticamente, la Z900RS 2026 mantiene la combinación perfecta de elementos inspirados en la Z1 y la artesanía moderna, desde el icónico depósito de combustible en forma de lágrima y el distintivo diseño del colín hasta la luz trasera LED ovalada.

Kawasaki Z900 RS 2026
Kawasaki Z900 RS 2026 | Kawasaki

La atención al detalle y un acabado premium elevan la calidad percibida, sin dejar de lado la belleza funcional, santo y seña de la gama. Así, las aletas resaltadas integradas en la culata crean la impresión de un motor refrigerado por aire.

Los componentes de la suspensión y los frenos son los de una supersport moderna, con una horquilla invertida de ø41 mm y amortiguación ajustable, junto a una suspensión trasera horizontal con back-link que contribuyen a la conducción cómoda sin perder prestaciones deportivas. Los frenos delanteros de montaje radial proporcionan una agradable sensación de frenado lineal.

La posición de conducción erguida y relajada ofrece comodidad y control. Además, el asiento bajo opcional de 810 mm, en comparación con la altura estándar de 835 mm y la altura del asiento SE de 845 mm, adapta la Z900RSa una mayor variedad de conductores, lo que mejora su manejabilidad.

Kawasaki Z900 RS 2026
Kawasaki Z900 RS 2026 | Kawasaki

Tecnológicamente, la conectividad con el smartphone permite a los motociclistas conectarse a su moto de forma inalámbrica mediante la app Rideology The App Motorcycle para disfrutar de una mayor experiencia de conducción.

La variante SE equipa frenos Brembo con pinzas delanteras y discos de ø300 mm con latiguillos metàlicos, además de un amortiguador trasero Öhlins con regulador remoto de precarga para ofrecer una sensación de conducción más suave y mayor control.

En el lado derecho del manillar hay una toma USB-C, mientras que el aspecto general recuerda a una variación del icónico color «Fireball» de la Z1, con gráficos naranjas de mayor saturación y un cambio en el color de la carrocería, que pasa del marrón al negro metalizado. Los dos modelos estándar adicionales son el «Blackball», con emblemas en la carrocería al estilo Fireball y un impactante aspecto totalmente negro, y el que evoca la combinación de colores de la Z1B de 1975 en Candy Tone Red.

Kawasaki Z900 RS 2026
Kawasaki Z900 RS 2026 | Kawasaki

A esto le sumamos que habrá disponibles dos modelos, el de 70 kW y 35 kW que harán que la 900RS sea accesible a un mayor número de seguidores.

Colores 2026:

Z900RS (incl. 70kW version):

CANDY TONE RED

Z900RS BLACK BALL EDITION (incl. 70kW version):

EBONY

Z900RS SE (incl. 70kW version):

METALLIC SPARK BLACK

Cuidado si vas a comprar un coche nuevo porque este factor puede encarecerlo más de 4.000 euros

Comprar coches de segunda mano
Antena 3» Noticias Motor

Publicidad

Publicidad