El anticongelante que arrasa en Amazon: casi 4.000 conductores ya lo han fichado (y con razón)

Con el frío ya asomando la nariz, toca preparar el coche para el invierno. Las mañanas heladas no solo congelan el parabrisas: también pueden fastidiar el circuito del motor si no llevas el anticongelante en condiciones. Y sí, puedes usar alguno de los trucos como dejar el motor al ralentí, pero más vale gastarse doce euros a tiempo que mil en una avería.

Entre todas las opciones del mercado, hay una que está dejando huella. Se trata del refrigerante de Krafft, G12++, un clásico que ahora mismo está rebajado un 29 % en Amazon, con un precio final de 11,99 €. Tiene más de 3.700 valoraciones y una nota media de 4,6 estrellas, así que no parece el típico producto milagro. Es de los que funcionan, y punto.

Lo mejor es que viene listo para usar, sin mezclas raras ni proporciones a ojo. Lo echas directamente al depósito y te olvidas. Su rango de protección va de –37 °C a +145 °C, más que suficiente para sobrevivir al invierno turolense o a una escapada por los Pirineos. Además, su fórmula con etilenglicol y aditivos orgánicos protege el radiador, la bomba de agua y el bloque motor como si llevara bufanda.

Botella de anticongelante | Centímetros Cúbicos

Por qué conviene usarlo antes de que llegue el frío

El anticongelante no solo evita que el líquido se congele: también regula la temperatura del motor y previene la corrosión interna. En otoño, cuando los cambios térmicos son constantes, el riesgo de dañar el sistema aumenta, y un producto como este te da margen para respirar. Si el coche trabaja a la temperatura adecuada, el consumo mejora y las piezas sufren menos.

El Krafft G12++ lleva inhibidores anticorrosión, antiespumantes y una reserva neutralizante que protege los metales del circuito. Esto se traduce en menos desgaste y mayor estabilidad química, lo que significa que no tendrás que cambiarlo tan a menudo. En tiempos en que todo parece diseñado para durar poco, eso ya es un punto a favor.

Otra ventaja es su compatibilidad con la mayoría de coches modernos. Cumple con las especificaciones de los principales fabricantes, así que no hace falta andar buscando modelos específicos ni jugar a ser químico. Lo compras, lo viertes y te despreocupas, que bastante tienes con rascar el hielo por las mañanas.

Anticongelante Krafft | Krafft

No te fíes solo del color: cada coche tiene el suyo

Aquí es donde muchos patinan. Vas a la gasolinera y ves garrafas rosas, verdes, azules o naranjas, y piensas que da igual. Pues no. El color no indica el tipo exacto de anticongelante, sino la familia química a la que pertenece, y si mezclas dos incompatibles, puedes montar un cóctel corrosivo que ni los de Breaking Bad.

Por eso, antes de echar nada al depósito, mira la etiqueta y compárala con lo que diga el manual del coche. No te fíes del color ni del nombre comercial. Cada fabricante usa su propia fórmula y conviene respetarla. Si no lo tienes claro, lo mejor es acudir al taller y dejar que lo cambien allí.

El cambio de anticongelante es una operación sencilla pero delicada. Hacerlo mal puede provocar fugas o bolsas de aire en el circuito. Así que, si no eres de los que disfrutan manchándose las manos de glicol, deja que un profesional se encargue. El motor y tu cartera te lo agradecerán.

Líquido refrigerante | Agencias

En resumen: doce euros bien gastados

Por menos de 12 €, el Krafft G12++ es una compra de las que valen más de lo que cuestan. Protege, dura, y encima viene rebajado. No es el típico producto que promete milagros: simplemente cumple, y eso ya lo hace destacar.

Además, te evita sustos cuando el termómetro baja de golpe y el coche amanece más helado que un bocata de mármol, y a diferencia de otros líquidos, no necesita dilución ni cálculos. Abres, viertes y a correr.

En definitiva, si no quieres pasar el invierno en el taller, más te vale revisar el nivel del circuito. Que luego llegan las heladas, el motor dice basta… y te acuerdas de los once con noventa y nueve que te ahorraste.