No hay coche más español, y acaba de ser renovado: así es el nuevo Seat Ibiza, el compacto que se prepara para arrasar en 2026

El Seat Ibiza es uno de los coches más famosos de la firma española. Apareció en la década de los 80, se han vendido millones de unidades y hoy es uno de los pilares básicos del catálogo de la marca. Se podría decir que el Ibiza es la más clara representación de lo que significa Seat: personalidad, diseño juvenil, carácter urbano y desparpajo en un mundo donde, casi, importa más el tamaño que cualquier otra consideración.

Ahí es donde el nuevo Ibiza, renovado en muchos apartados, tendrá que batallar, en la idea de que cuanto más grande mejor. Los SUV arrasan en ventas, llevan más de 15 años a la cabeza de las ventas europeas y ha logrado arrinconar a coches considerados intocables, tales como el Volkswagen Golf, el Ford Mondeo –que se dejó de fabricar hace unos años– y sí, también el Seat Ibiza.

Seat Ibiza 2025 | Seat

No obstante, Seat sabe muy bien que con el Ibiza tienen un baluarte, un coche que no entiende de modas y que solo necesitaba un ligero repaso para seguir como hasta ahora: una de las referencias de su categoría y uno de los coches más populares de España. Porque sí, el Ibiza tiene en España uno de sus mejores mercados; es más, ni siquiera necesita hibridación para marcar la pauta. Siempre ha sido un rival a batir para cualquiera de los compactos del mercado, dígase Renault Clio, Dacia Sandero, Peugeot 208 u Opel Corsa.

Una nueva mirada para un best seller

El Seat Ibiza se presenta tan fresco como siempre, con un carácter claramente dinámico y juvenil, pero con una nueva mirada que cambia completamente la expresión del modelo. Es destacable lo que se ha conseguido con apenas cuatro pequeñas pinceladas.

Seat Ibiza 2025 | Seat

De un vistazo rápido, podría confundirse con el Seat Ibiza que hemos tenido hasta ahora, pero si nos paramos a analizar bien las novedades, nos daremos cuenta de que el Ibiza tiene un rostro más estilizado, con unos faros algo más delgados y una calandra ligeramente más grande –hacia los lados–.

El nuevo Seat Ibiza luce más deportivo, con más carácter. Recuerda un poco a la personalidad que tenían los “viejos” Ibiza Cupra, las versiones más deportivas que ha tenido el modelo español –llegaron a los 200 CV, nada menos–. Por supuesto, hay tecnología, como faros full LED, pero también hay más estilo, con nuevos colores para la carrocería y nuevas llantas.

Seat Ibiza 2025 | Seat

Las novedades no se quedan solo en el frontal. Atrás también hay cambios, como un paragolpes de diseño específico, con formas más deportivas y contundentes.

Mismo diseño, pero detalles y acabados mejorados

Al tiempo que se renueva por fuera con más estilo, también hace lo mismo por dentro, aunque no se aprecie a simple vista porque se ha mantenido el diseño intacto. Los cambios, en realidad, no se ven, pero se notan.

Seat Ibiza 2025 | Seat

Seat nos cuenta que se ha mejorado la calidad, así como la conectividad. Se introducen nuevos tejidos estampados, nuevos materiales y un techo interior más oscuro. También hay unos nuevos asientos, de diseño muy deportivo, que se ofrecen en la variante FR de la edición de lanzamiento –luego habrá que pagar por ellos–.

Pero hay más, porque se añade un nuevo sistema de sonido “Seat Sound” con seis altavoces, un subwoofer y un amplificador de 300 vatios. Aparece la carga inalámbrica que antes no había.

Seat Ibiza 2025 | Seat

La tecnología híbrida no llegará hasta 2028

Hay algo que destaca mucho en el nuevo Seat Ibiza: no tienen motores híbridos. La marca mantiene la misma gama de motores que ha tenido hasta ahora y no hay electrificación, al menos de momento. La marca afirma que, para 2028, llegará la versión mild hybrid.

Así, hasta que llegue ese día, la gama de motores del Ibiza será la siguiente:

1.0 MPI, con 80 CV y cambio manual de cinco relaciones.

1.0 TSI, con 95 CV y cambio manual de cinco relaciones

1.0 TSI, con 115 CV, cambio manual de seis relaciones o, en opción, automático DSG de siete marchas.

1.5 TSI, con 150 CV y cambio automático DSG de siete relaciones.

Los precios del nuevo Seat Ibiza arrancan en 14.390 euros, que si se escoge la fórmula de financiación Seat Flex, serían 110 euros al mes en 48 cuotas –con una entrada de 4.814 euros–. Además, para aquellos que se acaban de sacar el carnet de conducir tiene un descuento oficial que, bajo el lema “B donde quieras”, alcanza los 700 euros.