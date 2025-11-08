Adiós a la Etiqueta ECO: El nuevo impuesto que se prepara en España para anular sus beneficios y sacarte de las ZBE

A veces, todo resulta un poco contradictorio. Sobre todo cuando se trata de nuevas normativas. Las zonas de bajas emisiones buscaban, según nos dijeron, reducir la contaminación y potenciar la compra de coches con etiqueta ECO o CERO. Pero ahora, resulta que ni siquiera la ECO te servirá para entrar libremente en muchas ciudades.

El motivo está en el nuevo impuesto medioambiental que el Gobierno estudia aplicar a partir de 2026. Su objetivo es medir las emisiones reales —no las homologadas— y gravar en función del CO₂ emitido por cada vehículo, sin importar si lleva etiqueta o no. En la práctica, esto podría borrar las ventajas fiscales y de movilidad de muchos coches híbridos.

Un cambio que puede dejar a millones de conductores fuera

Actualmente, los modelos con etiqueta ECO disfrutan de descuentos en zonas de estacionamiento regulado, beneficios fiscales e incluso libre acceso a zonas restringidas. Pero si la nueva tasa se aprueba, esos privilegios podrían desaparecer. Según las primeras estimaciones, los híbridos no enchufables serían los más perjudicados: sus emisiones en condiciones reales podrían situarse muy cerca de las de un coche de gasolina convencional.

Etiqueta ECO | David Clavero

El nuevo impuesto se basará en datos recogidos por los propios fabricantes y en mediciones en carretera, como las que ya se emplean para las pruebas WLTP. Así, dos coches con la misma etiqueta podrían pagar importes diferentes dependiendo de su consumo real. El problema es que el sistema de etiquetas actual —creado en 2016— no fue diseñado para tener en cuenta esas diferencias, lo que generará un inevitable conflicto entre ambos modelos.

La DGT podría verse obligada a rehacer su sistema

De momento, la Dirección General de Tráfico no ha confirmado cambios en las etiquetas, pero fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica admiten que "será necesario adaptarlas" una vez entre en vigor el nuevo impuesto. En otras palabras: un híbrido con pegatina ECO podría perder todos sus beneficios sin que su distintivo cambie. Es algo similar a dejar fuera a los coches Etiqueta CERO de los nuevos carriles que se quieren crear en Madrid, solo que afectando a una mayor cantidad de conductores todavía.

Los expertos advierten que esta incoherencia no solo afectará a los conductores, sino también al mercado de vehículos usados, donde los coches con etiqueta ECO se pagan, de media, entre un 10% y un 20% más que los de gasolina equivalentes. Si pierden sus ventajas, ese valor podría desplomarse a lo largo del próximo año.

Así, pues, si tienes en mente cambiar de coche, no lo hagas pensando que puede ser una ventaja en impuesto o en accesos a ZBE. No vaya a ser que compres un híbrido por su etiqueta ECO… y luego sea como haber mantenido tu viejo diésel.