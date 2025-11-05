Cuesta 4.000 € más barato que el Peugeot 2008: el Omoda 5 híbrido enchufable por 23.990 euros, con 224 CV y etiqueta ECO

El Omoda 5 SHS-H es la versión que faltaba para que, gracias a un precio realmente imbatible, el modelo se convierta en un best seller indiscutible. Ya está disponible en España por menos de 24.000 euros. No hay nada semejante por ese precio, y solo hay que compararlo con el resto de B SUV híbridos del mercado.

Las marcas chinas han puesto patas arriba el mercado europeo. Han llegado con precios muy, muy competitivos, para automóviles que cumplen mucho mejor de lo que se esperaba. Los coches chinos ya no son aquellos vehículos de calidad, en ocasiones, mediocre, ahora son opciones de compra muy interesantes.

Entre ellos, destaca el Omoda 5, un automóvil que ha llamado la atención por diseño y ha convencido al público por prestaciones y equipamiento. Un SUV de precio muy accesible que solo estaba disponible con opción de combustión y eléctrica, pero ahora, remata la gama con el que, seguramente, será la versión más demandada: el híbrido con etiqueta ECO.

Omoda 5 SHS-H | Europa Press

Un precio muy por debajo de sus rivales

Los SUV son los coches más populares. Su diseño y la sensación de que ofrecen al conducirlos ha convencido a mucha gente, sobre todo en sus versiones híbridas. Uno de los modelos más populares es el Peugeot 2008 Hybrid, un coche de diseño y presentación muy futurista y cuidada, que presume de maletero –341 litros– y de etiqueta ECO, pero cuesta alrededor de los 28.000 euros.

Es la referencia del segmento, o al menos una de ellas, ya que también se ofrece con etiqueta CERO aunque sus precios son mucho más elevados. Es un montante de dinero importante, sobre todo si lo comparamos con el precio del Omoda 5 SHS-H: 23.990 euros. La diferencia es muy notable, aunque este precio tiene truco: incluye todos los descuentos que se pueden añadir –según indica la marca se incluye descuento de marca y concesionario, descuento Black November, descuento por financiar con Santander Consumer Finance S.A. y descuento por Permuta–.

Omoda 5 | Omoda

Más potencia para el Omoda 5 SHS-H

No obstante, comparado con el Peugeot 2008 Hybrid, el Omoda 5 SHS-H resulta muy tentador. El Omoda 5 SHS-H presume de 224 CV y etiqueta ECO, frente a los 145 CV del modelo francés.

Una de las cosas que más destacan del nuevo Omoda 5 SHS-H, es que luce la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. El grupo motor del Omoda 5 SHS-H combina un motor eléctrico de 204 CV, con el ya conocido motor 1.5 TGDI con 143 CV. La potencia conjunta es de 224 CV y el par asciende a 295 Nm, mientras que la velocidad máxima es de 175 kilómetros/hora.

Se trata de un híbrido convencional, no enchufable, que basa su principal argumento en los consumos y en la comodidad de no tener que enchufar. Es más potente que el Peugeot 2008 Hybrid. Además, es ligeramente más grande –4,30 metros de largo para el 2008 Hybrid y 4,37 metros para el Omoda 5– y tiene 30 litros más de maletero –370 frente a 341 litros–.