El Fiat Grande Panda, entre los siete finalistas del premio Coche del Año 2026

El Grande Panda de Fiat ha sido seleccionado entre los siete finalistas del premio al Coche del Año en Europa 2026. De entre 35 candidatos, los 60 miembros del jurado, procedentes de 23 países europeos, han elegido los modelos que consideran más merecedores del título continental.

El Grande Panda es la base de una nueva familia de vehículos. Desde su lanzamiento, quiere ofrecer una solución pragmática y asequible para el público de todo el mundo. Con sus dimensiones compactas y su personalidad inconfundible, refleja los valores fundamentales de FIAT: funcionalidad, sostenibilidad y diseño emocional.

Fiat Grande Panda | FIAT

Inspirado en el Panda original de los años 80, el modelo presenta proporciones que destacan por unas líneas marcadas y elementos de estilo característicos, como los faros LED de estilo pixelado, las luces traseras en forma de cubo y las distintivas letras «PANDA» en 3D en las puertas.

El interior continúa con este enfoque con un diseño centrado en las personas, ofreciendo el mejor espacio para los hombros de su categoría, opciones de almacenamiento flexibles y tecnología intuitiva adaptada a la vida cotidiana.

Fiat Grande Panda | Fiat

El Grande Panda está disponible con una gama completa de motores gasolina, híbridos y eléctricos, para cubrir necesidades de los clientes del segmento B en todos los mercados.

Como automóvil global, el Grande Panda también cuenta con una producción entre diferentes países: tras su lanzamiento en Serbia, la producción también comenzará en Argelia en diciembre de 2025, seguida de Sudamérica en 2026.