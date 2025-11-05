¿Comprar coche ahora o esperar 6 meses? Los factores clave que te harán decidir

Comprar un coche se ha vuelto en algo tan complejo como los propios coches. Antes, con tener en cuenta “cuatro cosas”, podías hacer unos cálculos rápidos y saber si el coche en cuestión es una compra rentable y lógica. Ahora hay que tener en cuenta un montón de variables: tipos de interés, ayudas, ofertas, descuentos, promociones, condiciones de financiación…

De hecho, el momento en el que decidamos comprar un coche también afecta. Por ejemplo, hace meses, los precios de los coches no dejaban de subir y no era el momento más interesante para adquirir un coche, pero ahora, como ejemplo adicional, los precios parecen ir a la baja y hacen que comprar un coche nuevo sea más interesante; aunque con matices. De momento, eso sí, Atento: está a punto de llegar el mejor mes para comprar un coche.

Pero al final, casi hay que hacer un máster en matemáticas para poder comprar un coche. Así que, ¿me compro un coche ahora o espero un poco? ¿Qué resulta más rentable?

Solo un 4% de los españoles plantea comprarse un vehículo en 2022 | Europa press

Guerra de precios, tipos de interés, ayudas… Para volverse loco

La llegada de los coches chinos y sus precios casi de derribo, ha provocado una carrera contrarreloj para poner en las calles coches con precios muy competitivos. Eso ayuda a que, en general, los coches tengan precios más interesantes y accesibles, parando la escalada que se vivía en los últimos años.

A esa guerra de precios hay que sumar las ayudas desde los gobiernos y las promociones de las propias marcas, aunque se trata de algo que varía con el tiempo. Hoy pueden ser muy importantes, mañana quizá no existan, lo que genera un poco de incertidumbre.

Por otro lado, los tipos de interés parecen estar subiendo, lo que provoca unas financiaciones más caras y eliminan parte de los beneficios que se obtienen con los descuentos y las ayudas gubernamentales. Los expertos esperan que el BCE -Banco Central Europeo– bajo los tipos de interés, lo que abarataría el crédito en seis meses.

Comprar un coche nuevo | Freepik

¿Espero o compro ya?

No cabe duda de que resulta un jaleo. Estar pendiente de todas las cosas requiere de tiempo, un tiempo que se podría haber aprovechado para mirar, buscar ofertas y escoger.

Sin embargo, aunque todo parece muy complejo, la respuesta es extremadamente sencilla. Si puedes pagar al contado, compra ya. Si necesitas aprovechar las ayudas y descuentos, no deberías tardar demasiado en comprar y si quieres financiar con las mejores condiciones, mejor esperar. Si eres de los que buscan el mejor precio posible, esperar un poco podría ser interesante por la guerra de precios.

No hay problema con los tiempos de entrega, los stocks de los concesionarios están a rebosar y seguramente con muchas ofertas –tener coches en stock es perder dinero–.