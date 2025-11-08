¿Quieres probar un coche deportivo en un circuito? Volkswagen organizará un nuevo "Track Experience" en Madrid y Sevilla

La experiencia tendrá lugar el 26 de septiembre en Sevilla y el 7 de noviembre en Madrid, en horario de 13:00 a 19:00 horas, e incluye tres salidas a pista por participante. Con un precio de 100 € (80 € para clientes Volkswagen y 50 € para miembros del Club Volkswagen), se convierte en una oportunidad única para vivir la emoción de la conducción deportiva con la máxima seguridad.

Los asistentes podrán ponerse al volante de modelos como el Golf R, T-Roc R, Golf GTI, Golf Clubsport, Polo GTI, ID.3 GTX, ID.4 GTX e ID.5 GTX. Cada participante será acompañado por un instructor profesional de la Escuela de Conducción de Volkswagen, lo que garantiza un aprendizaje personalizado y una conducción segura en pista.

Volkswagen Golf GTI Clubsport | Volkswagen

La jornada arranca con una charla de bienvenida a cargo de Luis Moya, bicampeón del Mundo de Rallyes y embajador de Volkswagen Driving Experience, seguida de un briefing teórico y consejos de seguridad. A lo largo de la tarde, además de las pruebas de conducción, se celebrará un circuito de conos cronometrado, completando así una experiencia emocionante y formativa.

El curso incluye acceso al parking del circuito, bebidas y snacks, seguro de accidentes, asistencia médica, un obsequio de la marca y un vídeo on board personalizado como recuerdo de la jornada. Los acompañantes también podrán acceder a las instalaciones en zonas delimitadas por la organización.

Luis Moya, excopiloto de rallys (Archivo) | Efe

Con más de 20 años de trayectoria y más de 40.000 conductores formados, Volkswagen Driving Experience se ha consolidado como una escuela de referencia en España. Su compromiso con la seguridad vial y la conducción responsable ha sido reconocido en los Premios Ponle Freno, que han destacado la labor de Volkswagen tanto en la formación de los conductores como en la concienciación al volante.