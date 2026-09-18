Volkswagen acaba de romper una regla casi sagrada con su nuevo GTI: tracción trasera en el más potente de su historia

Durante 50 años, hablar de un Volkswagen GTI implicaba asumir algunas cosas casi automáticamente. Un compacto práctico, más rápido y divertido que el modelo convencional y, sobre todo, con la potencia llegando a las ruedas delanteras. El nuevo Volkswagen ID.3 GTI acaba de romper precisamente esa última regla.

Volkswagen ha presentado el que será el GTI de producción más potente de su historia, con 326 CV y 545 Nm de par. Pero la cifra de potencia no es lo verdaderamente revolucionario. Por primera vez desde que nació esta denominación, un Volkswagen GTI será de propulsión trasera.

Volkswagen ID 3 GTI | Volkswagen

El primer GTI de propulsión trasera en 50 años

La historia del GTI comenzó en 1976 con aquel Golf de 110 CV que terminó creando prácticamente una categoría propia. Desde entonces han pasado ocho generaciones, versiones especiales y coches cada vez más potentes, pero Volkswagen había mantenido una característica fundamental: la tracción delantera.

De hecho, todavía este año hemos podido probar el Volkswagen Golf GTI 50 Aniversario, con 325 CV enviados precisamente al eje delantero. El nuevo ID.3 GTI supera esa cifra por apenas un caballo, pero cambia completamente la forma de transmitirla al asfalto.

Su único motor eléctrico está colocado para mover el eje posterior. Volkswagen reconoce oficialmente que se trata del primer GTI con propulsión trasera de toda su historia.

Y no es simplemente una cuestión de arquitectura eléctrica. La marca quiere utilizar precisamente esa configuración para darle un carácter diferente al coche, especialmente al acelerar al salir de las curvas.

Volkswagen ID 3 GTI | Volkswagen

326 CV para convertirse en el GTI más potente

El nuevo Volkswagen ID.3 GTI desarrolla 240 kW, equivalentes a 326 CV, y 545 Nm de par máximo. Con el Launch Control activado puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, mientras que su velocidad máxima queda limitada electrónicamente a 200 km/h.

Curiosamente, eso significa que Volkswagen no ha buscado cifras de aceleración absurdas para un eléctrico deportivo. La intención parece ser otra: mantener la filosofía que ha definido al GTI durante décadas y trasladarla a un coche eléctrico.

Para ello recibe una dirección progresiva específica, suspensión deportiva con control adaptativo DCC y un nuevo modo de conducción GTI. También monta llantas de 20 pulgadas y neumáticos de 225 mm de anchura de serie, aunque opcionalmente podrán alcanzar los 235 mm.

Ya sabíamos que Volkswagen estaba preparando un GTI de propulsión trasera basado en el sucesor del ID.3. Ahora conocemos definitivamente cómo pretende llevar esa fórmula a producción.

Un GTI eléctrico que también quiere servir para viajar

El rendimiento tampoco llega a costa de una autonomía especialmente reducida. Utiliza una batería de 79 kWh netos con la que Volkswagen estima hasta 601 kilómetros de autonomía WLTP. La potencia máxima de carga rápida alcanza los 183 kW.

Volkswagen ID 3 GTI | Volkswagen

Sobre el papel, por tanto, sigue respondiendo a una de las ideas originales del GTI: ofrecer prestaciones sin obligarte a conducir un deportivo incómodo o poco práctico todos los días.

Volkswagen también ha querido asegurarse de que se reconozca visualmente como tal. Recupera elementos tradicionales como la línea roja frontal, el color Rojo Tornado y la tapicería de cuadros, reinterpretada ahora bajo la denominación Superclark. Las nuevas llantas de 20 pulgadas reciben, además, un nombre bastante apropiado para los aficionados a la marca: Wörthersee.

El GTI cambia precisamente cuando cumple 50 años

La paradoja es que Volkswagen ha decidido romper una de las reglas más antiguas del GTI precisamente el año en el que celebra su 50 aniversario.

Durante estas cinco décadas, las tres letras han terminado significando bastante más que Gran Turismo Injection. De hecho, Volkswagen ha celebrado este año medio siglo de historia del GTI y está utilizando precisamente la electrificación para iniciar su siguiente etapa.

El ID. Polo GTI abrirá primero esa puerta entre los eléctricos de Volkswagen y posteriormente llegará este ID.3 GTI, que irá todavía un paso más lejos.

Será eléctrico, será el GTI más potente fabricado en serie y, por primera vez, será de propulsión trasera. Tres cambios importantes para unas siglas que Volkswagen ha intentado mantener reconocibles durante medio siglo.

Su comercialización comenzará durante el primer trimestre de 2027.