Madrid estrena una electrolinera urbana con 26 cargadores de hasta 600 kW

Madrid suma una nueva infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. Electra ha inaugurado en el distrito de Carabanchel una estación con 26 puntos de recarga de hasta 600 kW, una instalación que la compañía sitúa como la estación urbana de recarga ultrarrápida con mayor potencia de Europa.

La denominada Electralinera se encuentra en la vía pública, cerca de las cocheras de la EMT y entre la A-42 y la M-40. El proyecto, que ha supuesto una inversión de 3 millones de euros, se desarrolla dentro de la concesión otorgada por el Ayuntamiento de Madrid para la implantación y gestión de puntos de recarga rápida y ultrarrápida en la ciudad.

La estación puede atender simultáneamente a 22 vehículos destinados al transporte de pasajeros y otros cuatro vehículos comerciales. Los cargadores alcanzan los 600 kW y, según Electra, permiten recuperar en torno a 10 minutos la energía necesaria para determinados vehículos, siempre dependiendo de la capacidad de carga del propio modelo.

La instalación incorpora además una marquesina con paneles solares de 100 kWp destinada al autoconsumo y un sistema de almacenamiento energético. Electra calcula que la infraestructura permitirá evitar alrededor de 1.000 toneladas de CO₂ al año.

Recarga las 24 horas

La electrolinera permanece abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los usuarios pueden reservar un punto con hasta una hora de antelación a través de la aplicación Electra+ y pagar mediante tarjeta bancaria, Bizum o la propia aplicación, además de utilizar plataformas como Waylet, Electromaps o Chargemap.

La ubicación también busca atender a conductores que utilizan habitualmente los principales accesos de esta zona de Madrid y que no disponen de un punto de recarga en su domicilio.

La apertura se produce en un momento de crecimiento de la movilidad eléctrica en España, aunque buena parte de los cargadores de alta potencia continúa concentrada fuera de las ciudades.

Según los datos aportados por Electra, a finales de 2025 había 5.151 puntos públicos de más de 150 kW en España y el 71% se encontraba en zonas interurbanas.

Electra quiere llegar a 50 estaciones en España

La estación de Carabanchel se integra en el plan de expansión de Electra en España. La compañía cuenta actualmente con 18 estaciones de recarga en el país, ocho de ellas en la Comunidad de Madrid, y tiene previsto alcanzar las 50 durante 2027.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid señala que la ciudad dispone actualmente de 1.349 puntos de recarga, frente a los aproximadamente 300 que había en 2019. La nueva instalación se suma así al despliegue de infraestructura de recarga de alta potencia dentro de la capital.