El GTI de tracción trasera será realidad mediante la versión deportiva del Volkswagen ID.3 Neo y llegará en 2026

Pronto pedirás un deseo cuando lo avistes en la ciudad. Como una estrella fugaz ha pasado por el mercado el Volkswagen ID.3 GTX, de corta vida comercial tras su estreno celebrado el primer semestre del 2024. ¡Larga vida a las eternas siglas! La Tal parece que la nominación a la que nos han estado acostumbrando las facetas más prestacionales de la flota eléctrica era un puente hacia el retorno a las tradiciones... Y el ya disponible Volkswagen ID.3 Neo, que no le escapará a la versión deportiva, seguirá los pasos del ID.Polo tope de gama.

El nuevo Polo eléctrico, que acaba de iniciar su producción junto a su gemelo de Cupra, completará su cartera con el ID.Polo GTI, a lanzarse, según lo pautado, en el otoño del 2026. Será la antesala para el siguiente GTI eléctrico, el Volkswagen ID.3 Neo GTI, que ha sido pescado por fotos espías en una reciente jornada de conducción en Alemania.

Volkswagen ID.3 Neo | Volkswagen

Con algo de camuflaje y sin jugar tanto al misterio, esta variante deportiva empezó a arrojar certezas con sus primeras pruebas por carretera. Certezas fundamentales, porque una de ellas establece la principal diferencia de estilos con el ID.Polo GTI.

Un GTI de tracción trasera para romper con las tradiciones

Mientras este último te propondrá tracción delantera, el Neo GTI seguirá por la senda de la propulsión trasera del ID.3 Neo básico y del ID.3 GTX. Vaya novedad sin cambiar configuración mecánica: un GTI de tipo RWD rompe con las tradiciones de potencia al eje frontal impuestas por las célebres siglas desde su debut en 1976.

Volkswagen ID Polo GTI | Volkswagen

Tampoco habrá evolución en la gran potencia de más de 320 CV con que había irrumpido su sucesor dos años atrás y, según trascendidos, también se mantendrá cerca de los 600 km de autonomía al conservar la batería de 79 kWh. El resultado seguirá siendo un eléctrico de alto rendimiento y sin dejar de lado la notable eficiencia en ciclo mixto, más allá de resignar algunos kilómetros respecto de los ID.3 Neo estándar que alcanzan casi 630 km con la misma batería.

Espera una versión con lógico reacondicionamiento de las tomas de aire de los paragolpes, un necesario rediseño de los faldones laterales y las siglas GTI repartidas por fuera y por dentro para, aún tratándose de un compacto sin motor de combustión, combatir la nostalgia. Pero esta espera no durará demasiado: sin fecha confirmada, ve apuntando su lanzamiento para los días finales del 2026.