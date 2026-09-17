Di adiós al semáforo en ámbar: a partir del 1 de octubre cambia la norma

Hasta ahora, mientras el peatón tenía prioridad para cruzar, el conductor recibía una señal que permitía continuar extremando la precaución y cediendo el paso cuando fuera necesario. La DGT ha señalado precisamente esta coexistencia como una fuente de mensajes contradictorios y situaciones de riesgo para los usuarios más vulnerables.

El próximo 1 de octubre cambia esta situación tan habitual en los cruces urbanos españoles: el semáforo de los vehículos ya no podrá mostrar ámbar intermitente al mismo tiempo que el peatón tiene luz verde. La modificación forma parte de la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada en junio.

A partid de entonces, cuando el peatón tenga el semáforo en verde, los vehículos tendrán luz roja, eliminando esa combinación. Eso sí, el cambio no significa que desaparezca el ámbar intermitente de todos los semáforos ni que se prohíba circular siempre que aparezca: seguirá utilizándose en otras situaciones y mantendrá su significado de extremar la precaución y, cuando corresponda, ceder el paso.