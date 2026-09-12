Esto es lo que cuesta el eléctrico más GTI del mercado y no es de Volkswagen

Durante décadas, si alguien pronunciaba las tres letras GTI era casi inevitable pensar en Volkswagen. Pero la nueva generación de pequeños deportivos eléctricos está cambiando las reglas. Y mientras Volkswagen prepara su ofensiva, Opel ya tiene en España un pequeño eléctrico de 281 CV, tracción delantera y diferencial autoblocante que parece seguir bastante bien la receta de los GTI de toda la vida.

Se llama Opel Corsa GSE y ya puede pedirse desde 33.590 euros, teniendo en cuenta los descuentos y promociones actualmente anunciados por la marca. No es precisamente un Corsa barato, pero tampoco estamos ante un Corsa eléctrico convencional con unas llantas diferentes.

Opel Corsa GSE | Opel

281 CV enviados solamente a las ruedas delanteras

La ficha técnica contiene algunos ingredientes que resultarán bastante familiares a cualquiera que haya seguido la historia de los pequeños deportivos europeos.

El Corsa GSE utiliza un único motor eléctrico delantero que desarrolla 281 CV y 345 Nm de par máximo. Toda esa potencia llega al eje delantero y, para intentar llevarla al asfalto de forma eficaz, Opel ha instalado un diferencial autoblocante mecánico Torsen.

Es precisamente ahí donde empieza a diferenciarse de muchos eléctricos rápidos. Porque conseguir que un coche eléctrico acelere mucho en línea recta es relativamente sencillo. Conseguir que un utilitario de tracción delantera con casi 300 CV resulte divertido cuando llegan las curvas exige bastante más trabajo.

El resultado sobre el papel es contundente. El Corsa GSE pasa de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y alcanza 180 km/h de velocidad máxima.

Es un planteamiento muy parecido al que también está siguiendo Peugeot con su nuevo E-208 GTI: mucha potencia, tracción delantera y un diferencial mecánico para intentar trasladar al coche eléctrico parte de las sensaciones que caracterizaban a los antiguos GTI.

Opel Corsa GSE | Opel

No es simplemente un Corsa eléctrico con más potencia

Opel tampoco se ha limitado a instalar un motor más potente. El Corsa GSE incorpora una puesta a punto específica del chasis, llantas de 18 pulgadas y frenos Alcon de altas prestaciones.

También dispone de un modo Sport específico, mientras que en el interior encontramos asientos deportivos, volante revestido en Alcántara y algunos detalles bastante menos discretos, como los cinturones de seguridad amarillos.

La idea recuerda bastante a la receta original del GTI: coger un coche pequeño y relativamente práctico, añadir mucha más potencia y mejorar aquello que realmente importa cuando empiezan las curvas.

Y resulta especialmente interesante porque Volkswagen también está utilizando precisamente el nombre GTI para trasladar esa filosofía a su nueva generación eléctrica. El Volkswagen ID. Polo será uno de los grandes protagonistas de esta nueva hornada y tendrá su propia versión deportiva.

La diferencia es que Opel ya ha movido ficha.

Opel Corsa GSE | Opel

374 kilómetros de autonomía y carga rápida

La batería tiene 54 kWh de capacidad bruta y aproximadamente 51 kWh útiles. Con ella, el Corsa GSE homologa hasta 374 kilómetros de autonomía WLTP.

No son cifras pensadas para convertirlo en un gran viajero eléctrico, pero sí encajan bastante bien con su filosofía de utilitario deportivo. En corriente continua puede recuperar aproximadamente del 20 al 80% de la batería en unos 27 minutos.

También incorpora carga bidireccional V2L, por lo que puede utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos.

Un GTI eléctrico por 33.590 euros

Y llegamos probablemente al dato más interesante. Opel anuncia el Corsa GSE en España desde 33.590 euros con los descuentos y promociones actuales. Además, la marca ofrece un descuento adicional asociado a determinadas opciones de financiación.

No es poco dinero para un Corsa, evidentemente. Pero conviene poner los 33.590 euros junto a los 281 CV, los 5,5 segundos en el 0 a 100 km/h, los frenos específicos y, sobre todo, ese diferencial Torsen.

Porque estamos entrando en una época extraña para los deportivos pequeños. El sonido, el cambio manual y los motores de gasolina que tradicionalmente acompañaban a las siglas GTI pueden desaparecer, pero algunas marcas están intentando conservar al menos el resto de la receta.

Y curiosamente, mientras esperamos al próximo Volkswagen eléctrico con apellido GTI, uno de los coches que más se aproxima actualmente a esa filosofía lleva un rayo en el frontal y se llama Opel Corsa GSE.