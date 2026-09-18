El ‘fading’ puede dejarte sin frenos cuando más los necesitas

Los frenos de un coche pueden perder capacidad de respuesta si se someten a un uso continuado e intenso. Es lo que se conoce como fading, un fenómeno que aparece, por ejemplo, al bajar un puerto utilizando el freno constantemente y que puede hacer que los frenos dejen de responder correctamente.

Uno de los síntomas que puede advertir el conductor es un cambio en el tacto del pedal, que puede acompañarse de una reducción de la capacidad de frenada. El problema está relacionado con el exceso de temperatura que alcanzan los componentes del sistema de frenos.

Además, un contraste brusco de temperatura puede llegar a deformar los discos, provocando vibraciones y comprometiendo su funcionamiento.

¿Qué hacer si aparece el fading? Si la situación lo permite, lo recomendable es dejar que los frenos se enfríen y utilizar el freno motor para reducir la velocidad, especialmente en descensos prolongados.

Si la pérdida de capacidad de frenada es importante y no permite detener el vehículo con seguridad, la prioridad debe ser reducir la velocidad y buscar un lugar seguro para detenerse.