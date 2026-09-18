¿Viajas solo en el coche? Esta nueva señal de la DGT te puede costar 200 €

¡Cuidado si conduces solo! Una nueva señal de la DGT te costará 200 euros de multa si no la respetas. Se trata de la señal S51b, que identifica los carriles para vehículos de alta ocupación o VAO.

Atención si tienes un coche eléctrico con etiqueta 0 Emisiones: circular solo ya no te garantiza el acceso automático a estos carriles. La nueva regulación de la DGT para 2026 prioriza el número real de ocupantes por encima del distintivo ambiental. Debes mirar siempre la señal para saber cuántas personas exige el tramo, además de revisar paneles variables u horarios.

No te confiarás de la ausencia de agentes en la carretera. La DGT ya prueba cámaras capaces de leer tu matrícula y contar cuánta gente va dentro. Estas cámaras también sancionan giros o entradas por lugares no autorizados del carril. Tranquilo: no te multarán por conducir solo en una autopista común, pero si entras en un carril VAO sin cumplir los requisitos, la sanción será de 200 euros.

Estos carriles se extienden en 2026 por la A-6 y la A-2 en Madrid, la V-21 en Valencia, la Ma-19 en Palma y diversas vías de Andalucía. Recuerda comprobar siempre la señal S-51b antes de entrar.