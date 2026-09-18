Híbridos enchufables a otro nivel: hasta 200 km eléctricos en los PHEV de Volvo

Volvo amplía su apuesta por la electrificación con nuevas versiones híbridas enchufables de los XC60 y XC90. El primero alcanza hasta 200 kilómetros de autonomía eléctrica, mientras que el SUV de siete plazas llega a 160 kilómetros. El XC60 estrena además una profunda actualización de diseño y tecnología.

Volvo quiere que sus híbridos enchufables puedan funcionar como eléctricos durante buena parte del día a día. Para ello, la marca sueca ha presentado nuevas versiones de los XC60 y XC90 con un importante incremento de autonomía eléctrica: hasta 200 kilómetros en el XC60 y 160 kilómetros en el XC90.

La mejora supone más del doble de autonomía eléctrica respecto a las anteriores versiones híbridas enchufables. El cambio se debe principalmente a la incorporación de una batería de mayor capacidad, integrada en el suelo del vehículo, y a un motor eléctrico más potente.

La receta mecánica mantiene, eso sí, el motor de gasolina, que entra en funcionamiento cuando las condiciones de conducción o el nivel de batería lo requieren. Volvo conserva además las alternativas semihíbridas en ambos modelos.

Volvo XC90 | VOLVO

Los nuevos XC60 y XC90 ya admiten pedidos, incluidas sus respectivas versiones Black Edition, mientras que la producción comenzará a finales de otoño.

Un XC60 renovado por dentro y por fuera

El XC60 es el que concentra más novedades, ya que junto a la nueva mecánica híbrida enchufable recibe una actualización profunda de su diseño.

La parte frontal estrena parrilla, paragolpes, capó y aletas delanteras, además de nuevas llantas. También se revisan los característicos faros Matrix LED con la firma luminosa inspirada en el conocido «martillo de Thor».

En la parte posterior cambian el portón, los pilotos LED y los paragolpes, con un diseño en el que ganan protagonismo las líneas horizontales.

El interior también evoluciona con un nuevo salpicadero y paneles de las puertas, además de nuevos acabados y materiales. Entre las opciones aparece la tapicería de cuero de napa ventilado en color Cardamom.

Volvo XC60 | Volvo

En el apartado tecnológico, el XC60 incorpora una pantalla central de 11,2 pulgadas con el sistema de infoentretenimiento Volvo Car UX. Una de las novedades es la integración de Google Gemini, que permite utilizar lenguaje natural para tareas como planificar un viaje, buscar lugares o gestionar mensajes.

Volvo también incorpora su última generación de sistemas de seguridad activa, capaces de detectar posibles colisiones y actuar para intentar evitarlas o reducir sus consecuencias.

El XC90 mantiene las siete plazas

El XC90 recibe las nuevas posibilidades de electrificación sin renunciar a una de sus principales características: sus siete plazas.

Volvo XC90 | Volvo

El SUV de mayor tamaño de Volvo mantiene un habitáculo con el diseño escandinavo como referencia, con madera, materiales de alta calidad y una configuración que busca aprovechar al máximo la entrada de luz natural.

Entre el equipamiento opcional se encuentra el sistema de sonido Bowers & Wilkins, mientras que el vehículo incorpora también Google Gemini y actualizaciones inalámbricas de software.

Dos SUV para cubrir más kilómetros en eléctrico

Con estas nuevas versiones, Volvo intenta resolver una de las principales limitaciones de los híbridos enchufables: la necesidad de recurrir al motor de combustión en trayectos relativamente cortos.

Volvo XC90 | Volvo

Los 200 kilómetros eléctricos del XC60 permiten cubrir buena parte de los desplazamientos cotidianos sin utilizar gasolina, mientras que los 160 kilómetros del XC90 amplían también considerablemente el margen de uso eléctrico en un SUV familiar de siete plazas.

La estrategia tiene además otro protagonista en el horizonte: el EX60, el próximo SUV eléctrico de Volvo, que completará la oferta de la marca en este segmento.