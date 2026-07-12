Así vivimos el GTI 50 Fest: Volkswagen celebra medio siglo de una leyenda

Cogemos un avión, pero solamente recorremos alrededor de 600 kilómetros. Eso solo nos deja escasas ubicaciones. Pero, cuando se trata de celebrar el día de un Volkswagen GTI, ¿no se te ocurre dónde puede ser? Exacto. Nuestro destino es el Circuito de Montmeló, en Barcelona, para celebrar medio siglo de una leyenda como ha llegado a ser el GTI.

Montmeló se convirtió en el epicentro de la comunidad GTI, con una jornada única que conmemora 50 años del Golf GTI. Estuvimos en el GTI 50 Fest y disfrutamos de exhibiciones en pista, actividades exclusivas y un recorrido por todas las generaciones del modelo y sus ediciones especiales.

GTI 50 FEST | Centímetros Cúbicos

El Golf revolucionó la industria de la automoción, y las siglas GTI, nacidas en 1976, revolucionaron por completo el mundo de los deportivos. Medio siglo después, no son solo sinónimo de altas prestaciones, rendimiento dinámico y ligereza; es ya una filosofía de vida y un movimiento global que une a generaciones de conductores.

Para conmemorar este hito histórico con todos sus fans, la primera de las actividades fueron probar el nuevo Volkswagen Golf GTI 50 Aniversario, una edición limitada a solo 325 unidades en el mercado español.

GTI 50 FEST | Centímetros Cúbicos

Ese número es debido a su potencia, porque bajo el capó hay 325 CV, lo que significa que Volkswagen ha creado el GTI de producción en serie más rápido y potente jamás fabricado, además del vehículo de tracción delantera de serie más rápido en el circuito de Nurbürgring. Empuja, pasa por cada curva como por raíles, aplomado al suelo y muy cómodo. Desde luego, Volkswagen sí sabe lo que hay que hacer para elevar el comportamiento de un compacto deportivo. Divertido, fino y capaz de sacarte siempre una sonrisa.

El GTI 50 Fest también ha tenido su parte conmemorativa. En la denominada GTI Collection estuvieron expuestas las ocho generaciones de este incónico modelo. Del primero al último, incluida una sorpresa.

Y es que Volkswagen ha querido aprovechar este evento tan especial y único para exponer por primera vez en España el nuevo Volkswagen ID. Polo GTI. Un modelo que marca un hito histórico al presentarse como el primer vehículo de la saga GTI con un motor 100% eléctrico. Desarrollado sobre la plataforma MEB+ y con una potencia de 226 CV, el ID. Polo GTI traslada la filosofía tradicional de deportividad compacta y tracción delantera a la era de la electromovilidad.

GTI 50 FEST | Centímetros Cúbicos

Eso sí, coches y lo que no son coches. Por que en un evento de este calibre no podía faltar desde un espacio para simuladores, música en directo, tatuajes y zonas gastronómicas, donde comer las famosísimas “currywurst” de Volkswagen, hasta una tienda GTI.

Alrededor de 4.000 personas y 1.500 coches se reunieron en el Circuito de Montmeló para celebrar que un hito de la automoción como es el Golf GTI cumple 50 años. Menudo ambientazo el que hemos vivido, ¡enhorabuena Volkswagen!