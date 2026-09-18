Michelin tiene una máquina que “vuelve a dibujar” los neumáticos gastados para que duren más antes de tener que cambiarlos

Normalmente pensamos en el dibujo de un neumático como algo que viene de fábrica y que, una vez desaparece por el desgaste, marca el principio del fin de la rueda. Pero no siempre tiene por qué ser así. Michelin acaba de presentar una máquina capaz de volver a tallar automáticamente los surcos de un neumático usado para aprovechar el caucho que todavía queda disponible.

Se llama NAZCA y, aunque de momento no está pensada para los neumáticos de nuestros coches, sí puede convertirse en una herramienta importante para camiones, autobuses y autocares, vehículos que recorren enormes cantidades de kilómetros y para los que cada cambio de neumáticos supone un coste considerable.

Michelin Nazca | Michelin

No añade goma nueva: aprovecha la que todavía está ahí

Conviene distinguir este proceso del recauchutado. NAZCA realiza lo que se conoce como reesculturado: vuelve a crear los surcos de la banda de rodadura retirando parte del caucho existente, siempre que el neumático haya sido diseñado para permitir esta operación y conserve una carcasa adecuada.

Y aquí está precisamente la parte interesante. No se trata simplemente de colocar el neumático en una máquina y cortar unos surcos con una profundidad fija.

NAZCA utiliza un escáner láser de alta densidad para analizar la geometría de cada neumático. Después, mediante algoritmos, calcula cómo debe variar la profundidad del corte a lo largo de toda la anchura y circunferencia de la rueda.

De esta forma puede aprovechar prácticamente cada milímetro de caucho utilizable respetando las especificaciones establecidas para ese neumático.

La automatización también evita que todo dependa de la habilidad de un operario, ya que tradicionalmente este trabajo se realiza manualmente y requiere bastante experiencia.

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Michelin quiere aprovechar mucho más cada neumático

El fabricante lleva más de un año probando la tecnología en condiciones reales y asegura que puede incrementar entre un 30% y un 50% la capacidad de reesculturado de un taller, dependiendo de sus condiciones de funcionamiento.

Además, el tiempo durante el que un técnico tiene que intervenir directamente en cada operación queda reducido a menos de tres minutos. El resto del tiempo puede dedicarlo a otras tareas, como reparaciones, alineados o montaje y desmontaje de ruedas.

Y no funcionará exclusivamente con neumáticos Michelin. La compañía asegura que NAZCA ha sido diseñada para trabajar con numerosas marcas y dimensiones diferentes, siempre que la construcción del neumático permita realizar el reesculturado.

Alargar la vida de una rueda tiene una importancia especialmente grande en vehículos industriales. Michelin integra este proceso dentro de su estrategia denominada "multivida", en la que se combinan el reesculturado y posteriormente el recauchutado para aprovechar durante mucho más tiempo la misma carcasa.

Todo ello encaja con algo que también podemos aplicar a nuestro coche: cuidar correctamente los neumáticos puede prolongar considerablemente su vida útil, especialmente manteniendo la presión correcta y evitando desgastes irregulares.

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Ya hay unas 20 máquinas funcionando en Europa

NAZCA tampoco es simplemente un prototipo para enseñar en una feria. Michelin asegura que alrededor de una veintena de máquinas ya están funcionando en programas piloto en Europa.

La compañía pretende continuar desplegándolas en diferentes países durante 2027, adaptándose a la normativa de cada mercado, antes de ampliar progresivamente su comercialización.

Eso sí, no esperes encontrar próximamente una NAZCA en tu taller para recuperar las ruedas de tu turismo. Hablamos específicamente de neumáticos preparados para ser reesculturados y utilizados en vehículos industriales.

Para nuestros coches sigue siendo fundamental controlar el desgaste y saber qué indican los testigos que aparecen en la banda de rodadura. En España, el dibujo debe conservar una profundidad mínima legal de 1,6 milímetros.

Pero la idea que hay detrás de NAZCA es interesante: antes de fabricar otro neumático completamente nuevo, aprovechar al máximo el que ya tenemos. Y para el transporte pesado, donde cada vehículo puede recorrer cientos de miles de kilómetros, unos pocos milímetros adicionales de caucho pueden acabar teniendo bastante valor.