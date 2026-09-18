¿Cómo saber si la sillita de coche le ha quedado pequeña?

El cumpleaños de tu hijo no determina cuándo debe cambiar de silla de coche. Los límites de talla, peso y el ajuste de la propia silla son los únicos factores que marcan el momento adecuado. Sustituir la silla antes de tiempo no aumenta la seguridad, y superar los límites del fabricante puede ser peligroso. En España, el uso de SRI es obligatorio hasta los 135 centímetros, aunque la DGT aconseja mantenerlo hasta los 150 centímetros.

¿Crees que tu hijo necesita cambiar de silla de coche solo por cumplir cuatro años? ¡Mucho cuidado, podrías estar cometiendo un grave error de seguridad! No te fíes de la edad. Revisa la etiqueta de homologación y la altura de tu hijo.

Desde septiembre de 2024 solo se venden sillas bajo la norma R129, pero si usas una R44 antigua en buen estado, sigue siendo legal. Viajar a contramarcha reduce drásticamente el riesgo de lesiones. La normativa exige esta posición mínimo hasta los 15 meses, pero la DGT recomienda mantenerla hasta los cuatro años.

¿Dobla las piernas? No pasa nada, eso no significa que debas girar el asiento. Mantén la posición hasta agotar el límite de talla o peso.

Si usas elevador, recuerda que el cinturón de tres puntos es el que retiene al niño, no el ISOFIX. Asegúrate de que la banda pase por la clavícula y la pelvis, nunca por el cuello. Y jamás uses abrigos gruesos bajo el arnés.