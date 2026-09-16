Si vas a comprar un híbrido enchufable, quizá merezca la pena esperar a 2027: la marca china más europea prepara su amenaza para BYD

Comprar un híbrido enchufable se está convirtiendo en una opción cada vez más interesante para quienes todavía no quieren depender completamente de la recarga de un coche eléctrico. Y si no tienes prisa, 2027 puede traer un nuevo contendiente que merece la pena vigilar: Leapmotor prepara sus primeros PHEV para los mercados internacionales.

La noticia es especialmente interesante porque no estamos hablando de una marca china cualquiera. Leapmotor es probablemente una de las firmas del país asiático con mayor integración en la industria europea, gracias a una alianza con Stellantis que va mucho más allá de vender sus coches en nuestros concesionarios.

Leapmotor B10 | Leapmotor

Leapmotor quiere entrar también en el terreno favorito de BYD

Hasta ahora, la gama de Leapmotor está formada principalmente por coches eléctricos y modelos de autonomía extendida, en los que un motor de gasolina funciona como generador para alimentar la batería. El siguiente paso será añadir híbridos enchufables convencionales y llevarlos también fuera de China.

Los primeros podrían comenzar a comercializarse internacionalmente durante la primera mitad de 2027. Por ahora no se han confirmado qué modelos utilizarán esta tecnología, qué autonomía eléctrica tendrán ni cuáles serán los primeros países en recibirlos.

Pero el movimiento tiene bastante sentido. El híbrido enchufable es precisamente uno de los campos en los que las marcas chinas están empezando a ejercer mayor presión en Europa. BYD y otras firmas como Omoda y Jaecoo ya están ganando peso en este mercado, mientras las autonomías eléctricas de los PHEV siguen aumentando.

BYD, por ejemplo, ha llevado su tecnología DM-i hasta coches relativamente pequeños y asequibles. El Dolphin G DM-i quiere trasladar la fórmula híbrida enchufable incluso al segmento de los utilitarios.

Leapmotor B03X | STELLANTIS

La ventaja de Leapmotor es que tiene a Stellantis detrás

Ahí es donde Leapmotor puede convertirse en un rival especialmente incómodo. Stellantis adquirió aproximadamente un 21% de la compañía china y ambas empresas crearon Leapmotor International, una sociedad controlada en un 51% por Stellantis y en un 49% por Leapmotor.

Esta empresa tiene los derechos exclusivos para comercializar y fabricar los coches de Leapmotor fuera de la Gran China. En otras palabras, Leapmotor puede aprovechar buena parte de la infraestructura comercial, logística e industrial que Stellantis ya tiene desplegada en Europa.

La marca ya supera los 850 puntos de venta y servicio en Europa y durante 2025 realizó más de 40.000 envíos en nuestro continente. Su crecimiento en España también está dejando de ser anecdótico.

Y la relación entre ambas compañías va todavía más lejos. Stellantis y Leapmotor están estudiando ampliar la fabricación europea de modelos de la marca china, incluyendo proyectos en las plantas españolas de Zaragoza y Madrid.

Leapmotor B10 | Stellantis

Leapmotor quiere vender hasta 400.000 coches fuera de China

Los híbridos enchufables forman parte de una expansión internacional mucho más ambiciosa. Entre enero y agosto de 2026 Leapmotor exportó 132.118 vehículos, lo que supone un crecimiento interanual del 327,79%.

La compañía espera terminar 2026 con alrededor de 200.000 coches vendidos fuera de China y ya se ha marcado un objetivo todavía más ambicioso para 2027: entre 350.000 y 400.000 unidades internacionales.

Para conseguirlo necesita ampliar su gama. El coche eléctrico puro funciona muy bien en algunos mercados, pero un híbrido enchufable ofrece una solución más sencilla a quienes todavía hacen viajes largos con frecuencia o no tienen acceso permanente a un cargador.

Leapmotor ya está explorando esa zona intermedia con modelos de autonomía extendida como el B10 Hybrid EV, pero los PHEV permitirán atacar directamente uno de los terrenos en los que BYD está construyendo buena parte de su crecimiento europeo.

Por eso 2027 puede ser un año especialmente interesante. Leapmotor contará con tecnología desarrollada en China, precios previsiblemente agresivos y una ventaja poco común entre los fabricantes recién llegados: una de las mayores compañías automovilísticas europeas encargándose de buena parte de su expansión internacional.