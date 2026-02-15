Probamos el Volkswagen Golf GTI 50 Aniversario: cinco décadas como rey de un concepto

Da igual que tengas 20, 30, 40, 50 años… ¿Quién no ha tenido o ha soñado con tener un Golf GTI? No importa la edad, porque cada entrega de este modelo lleva cautivando a distintas generaciones desde que vio la luz en 1976.

No sé si también os pasará a vosotros, pero cuando veo un GOLF MK1 GTI, de primeras, no soy consciente de que ya tiene 50 Años… Y es que, este clásico se ha convertido ya en un coche de culto, merecido por otra parte.

Al principio, llevó un motor 1.6 de 110 caballos y, posteriormente, se montó un 1.8 de 112… Que es el clásico que hemos conducido. En 2026 puede parecer poca potencia, pero si lo situamos en aquella época, era un matagigantes. Y bueno, ahora también puede dar algún susto que otro…

Pero como todo, con el paso de los años, tiene que haber una evolución y, tras 50 años en el mercado, el resultado del máximo exponente de la saga GOLF GTI es este: el recién presentado 50 Aniversario.

Como buen GTI, su exterior está lleno de detalles que le diferencian. Empezando por estos exclusivos colores “Verde Dark Moss” y “Rojo Tornado”, con varios logotipos “GTI 50” en diferentes partes del coche, que combinan a la perfección con el paquete opcional GTI Performance que ofrece esta versión, en el que destacan las llantas forjadas de 19 pulgadas calzadas sobre semislicks, o el sistema de escape de titanio firmado por Akrapovic.

Su interior tampoco pasa desapercibido, para que no olvidemos en qué coche vamos montados. No podían faltar la tapicería de asientos de cuadros, la piel de Alcántara forrando el volante y los logotipos GTI.

Una de las cosas más destacables de este Golf GTI 50 Aniversario es que se trata de la variante de serie de este modelo más potente hasta la fecha, con 325 caballos. Además de ser también el modelo de calle más rápido de la marca, alcanzando los 270 km/h.

Y a estas cifras hay que añadirle el 0 a 100 en 5,3 segundos. La parte dinámica tiene que estar a la altura de estas prestaciones y de eso se encarga la suspensión adaptativa DCC, configurable a través de los modos de conducción, entre los que se encuentra el “Special”. Mientras que el bloqueo de diferencial electrónico en el eje delantero y la dirección progresiva, hacen el resto.

Lo que más me gusta del Golf GTI es que es un coche que no destaca en nada en concreto, pero lo hace todo bien. Es decir, no es que sea el compacto deportivo mega radical, de estos que tienes que ir con el cuchillo entre los dientes.

Pero es efectivo y, en muchos casos, esto es casi más importante porque acabas disfrutando más. Y todo esto se redondea si añadimos el paquete opcional “GTI Performance”.

Porque junto a las llantas forjadas y el sistema de escape que os enseñaba antes, que reducen su peso en 25 kilos, están unas suspensiones 5 mm más bajas, con un reglaje específico que ofrece una puesta a punto del chasis perfectamente calibrada. Aumentando su rendimiento para sacarle el máximo partido, sobre todo en circuito.

Siendo una versión tan especial, yo añadiría este paquete a la lista de la compra… Porque creo que le da esa pequeña vuelta de tuerca para convertirlo en el mejor Golf GTI hasta la fecha.

Sin duda, esta edición es la mejor forma de homenajear al MK1 de 1976, porque cada vez que te pongas tras su volante, te recordará que vas conduciendo un pedacito de historia de una de las sagas, automovilísticamente hablando, mas importantes.