Olvida el gasolina, el diésel, el híbrido y el eléctrico: Dacia se acaba de inventar el “tríbrido” para recorrer 1.500 km sin repostar

Durante años elegir coche significaba decidir entre gasolina o diésel. Después llegaron los híbridos, los híbridos enchufables y los eléctricos. Dacia ha decidido que elegir una sola tecnología ya no es necesario.

La marca acaba de estrenar una motorización que denomina oficialmente tribrid 150 4x4. Y el nombre no es casualidad: utiliza simultáneamente tres fuentes de energía diferentes, gasolina, GLP y electricidad.

El resultado es una de las mecánicas más peculiares disponibles actualmente y, sobre todo, una cifra difícil de ignorar: hasta 1.500 kilómetros de autonomía sin tener que detenerse a repostar.

Dacia Duster | Dacia

El Dacia “tríbrido” tiene dos depósitos y una batería

La receta parece complicada, pero en realidad persigue precisamente lo contrario: que el conductor tenga que preocuparse lo mínimo posible por cómo se mueve el coche.

El sistema combina un motor de gasolina de 1,2 litros y tres cilindros, preparado también para funcionar con GLP, con electrificación de 48 voltios y un segundo motor eléctrico situado en el eje trasero.

En total desarrolla 150 CV y cuenta con una caja automática de doble embrague y seis relaciones. Pero la parte realmente interesante está en cómo Dacia ha distribuido todos sus componentes.

Hay un depósito de gasolina de 50 litros y otro depósito de GLP de otros 50 litros. A ellos se suma una batería de iones de litio de 48 V y 0,84 kWh que se recarga automáticamente durante la marcha.

No hay que buscar un cargador ni acordarse de conectar el coche al llegar a casa. Este Dacia no se enchufa.

Dacia Duster | Dacia

Hasta 1.500 km sin repostar y puede moverse solo con electricidad

La combinación de esos dos grandes depósitos es la responsable de una de sus principales ventajas. Dacia anuncia hasta 1.500 kilómetros de autonomía utilizando gasolina y GLP.

Eso significa que, sobre el papel, puede cubrir distancias que normalmente asociaríamos a un buen diésel, pero manteniendo además las ventajas de utilizar GLP y de contar con electrificación.

Y aunque su batería sea pequeña, el motor eléctrico no está ahí únicamente para ayudar al propulsor de combustión. Según Dacia, el Duster y el Bigster equipados con esta mecánica pueden circular hasta un 60% del tiempo en ciudad utilizando exclusivamente electricidad, dependiendo de las condiciones de conducción.

La batería recupera energía durante las frenadas y las deceleraciones, por lo que el sistema se encarga de gestionar automáticamente cuándo utilizar esa electricidad.

Dacia Duster | Dacia

Y hay otra sorpresa: también es un 4x4

Dacia ha aprovechado además el motor eléctrico para resolver de una manera especialmente interesante la tracción total.

Mientras el motor de combustión trabaja sobre el eje delantero, el motor eléctrico está conectado a las ruedas traseras. Así puede ofrecer tracción 4x4 sin necesidad de una conexión mecánica convencional entre ambos ejes.

El sistema cuenta además con diferentes modos de conducción para adaptarse tanto al asfalto como a superficies con poca adherencia.

Por tanto, ese nombre de “tríbrido” es mucho más que una forma llamativa de vender un híbrido. Dacia ha juntado en un mismo coche la autonomía de dos combustibles, el bajo precio del GLP, la asistencia eléctrica y la tracción total.

Y lo más llamativo es que esta peculiar tecnología no está reservada a un prototipo. El tribrid 150 4x4 ya forma parte de las gamas Dacia Duster y Dacia Bigster.

En un mercado en el que parecía obligatorio elegir entre combustión, hibridación o electricidad, Dacia ha escogido una solución bastante más sencilla: quedarse con las tres.