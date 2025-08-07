¿Te vas de vacaciones al Levante con tu eléctrico? Tienes un nuevo punto de carga ultrarrápida

Traemos buenas noticias para aquellos conductores de coche eléctrico que os vais a la Comunidad Valenciana a pasar vuestras vacaciones de verano pronto. La empresa Zunder ha puesto en modo operativo recientemente una nueva estación de carga ultrarrápida con 350 Kw, la cual está en la salida 592 de la AP-7. Una ubicación totalmente estratégica teniendo en cuenta que está dentro del municipio de Oliva, al sur de la provincia de Valencia y en un punto intermedio entre dos localidades costeras tan concurridas como Gandía y Denia.

"La estación de carga ultrarrápida se ubica estratégicamente en Oliva para que los usuarios del vehículo eléctrico puedan viajar sin problemas hasta la Comunidad Valenciana, y recorrer cómodamente el litoral del Mediterráneo", explicó José María Sanz, responsable del equipo de proyectos de Zunder. Una gran idea que se suma a los otros 35 puntos de recarga que la empresa ya tenía distribuidos hasta ahora en la Comunidad Valenciana a través de seis estaciones. Y es que mucha falta nos hacen esta infraestructura en nuestro país para que la experiencia del coche eléctrico sea cómoda y atraiga a más adeptos.

Una excepción más que una regla

El trabajo de Zunder a lo largo y ancho de nuestro país no es suficiente para impulsar la carga rápida y ultrarrápida. Y es que tras el primer trimestre de este año, la red de recarga rápida de acceso público (de 150 kW o más potencia) solo supone en España el 8,6% de la red total, con unos 4.008 puntos de recarga, después de que en enero, febrero y marzo hayan abierto a los conductores 601 puntos de recarga superan los 150 kW de capacidad en este sentido, de los cuales 152 puntos ofrecen más de 250 kW. Dicho esto, el nuevo que se ha puesto en marcha en Oliva es una grandísima noticia que no nos acostumbramos a contar.

Ya el año pasado se cerró con más de doble de puntos de recarga ultrarrápida instalados en España respecto a 2023, de forma que esas estaciones de más de 150 kW de potencia de carga se dispararon hasta los 3.255 puntos, lo que supone prácticamente duplicar la red en comparación con los 1.525 puntos que se instalaron hace ya dos años prácticamente. A ello seguirá contribuyendo indudablemente Zunder dado que tiene pensado abrir más estaciones y puntos de recarga en nuestro país, como dijo en el acto de presentación Sanz, pero muchos han de seguir su ejemplo para que podamos soñar con un gran cambio.