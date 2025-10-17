laSextaLogotipo de laSexta laSexta
LA PRUEBA SE DISPUTARÁ EL 21 DE MARZO

Arranca la lista de espera para la venta de entradas de la Fórmula E en Madrid 2026

Ya se puede acceder a la lista de espera del evento que, de forma preferente, permite apuntarse a la venta de entradas para la prueba que se disputará en 2026 en el Circuito del Jarama-RACE.

La prueba de Madrid del Mundial de Fórmula E, que tendrá lugar el 21 de marzo de 2026, es la novedad más destacada de la temporada 2025-2026 del Mundial, que llega a España para disputarse en el Circuito de Madrid Jarama-RACE, un evento para el que ya ha comenzado la listade espera para el acceso preferente a la venta de entradas.

Con su incorporación al calendario de la Fórmula E, Madrid se suma a las grandes capitales que acogen el campeonato en su temporada número 12, en la que se correrá también en Sao Paulo,Miami, México, Yeda, Berlín, Mónaco, Shanghái, Tokio y Londres, en la nueva era de la movilidad yla competición de motor.

Desde este miércoles se puede acceder a la lista de espera del evento que, de forma preferente, permite apuntarse a la venta de entradas para el evento de Madrid, disponibles estas desde el viernes 24 de octubre.

