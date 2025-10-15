Arranca la venta de Lexus LBX Vibrant Edition, una versión muy especial del SUV compacto más vendido de la marca japonesa

Lexus comenzará a comercializar en España entre octubre de este año y mayo de 2026 el modelo LBX Vibrant Edition, con las últimas novedades en tecnología híbrida de la firma nipona, incorporando un motor 1,5 L de 136 CV híbrido, disponible desde 43.200 euros.

Lexus LBX | Lexus

Como su nombre sugiere, el Vibrant Edition hace gala de llamativos detalles estilísticos que enfatizan, según la marca presium japonesa, la imagen "moderna y urbanita" del Lexus LBX. El Vibrant Edition añade más opciones a la gama LBX 2026, como "la expresión perfecta del principio de Lexus de personalizar el lujo".

Lexus LBX | Lexus

El modelo puede elegirse en tres opciones de color exterior disponibles en acabado bitono, con el techo rematado en negro brillante en combinación con Rojo Hollywood, Blanco Santorini o Negro Detroit, bajo de denominación LBX Vibrant Edition Black.

Lexus LBX | Lexus

Dentro del habitáculo, destaca su tapicería confeccionada en cuero semianilina en color Black, su consola central y sus paneles de puertas tapizados en Rojo Garnet.

Lexus LBX | Lexus

Los detalles de la propia gama superior de Lexus con que cuenta el LBX Vibrant Edition, se reflejan en el equipamiento ofrecido. Esta edición especial cuenta con asiento del conductor eléctrico, iluminación ambiental multicolor con hasta 64 colores diferentes a elegir, una base de carga de inducción para smartphones, el purificador de aire Nanoe-X y levas de cambio tras el volante.

Lexus LBX | Lexus

"El LBX se ha establecido rápidamente como un modelo central para Lexus en Europa. Con el LBX Vibrant Edition, incrementamos las posibilidades y añadimos rasgos estilísticos exclusivos quepotencian su imagen deportiva y dinámica. Estamos convencidos de que reafirmará la capacidad demostrada del LBX de atraer a nuevos clientes manteniendo su promesa de ser todo un Lexus en pequeño formato", asegura el responsable de Lexus en Europa, Andre Schmidt.