Una red de aparcamientos ofrecerá cargadores gratuitos en 14 ciudades españolas

A través de una iniciativa de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), que cuenta con la colaboración de distintos ayuntamientos y asociaciones de comerciantes locales, las localidades que se benefician de esta iniciativa son Bilbao, Granada, Gijón,Salamanca, Marbella, Jerez, Almería, Huelva, Guadalajara, Sant Cugat, Benidorm, Majadahonda,Segovia y Ávila.

El objetivo de este plan es favorecer una movilidad eléctrica accesible y habitual en las ciudades,que contribuya al desarrollo de un modelo de transporte más limpio. Telpark dispone de una red de más de 1.300 puntos de recargaen España y Portugal

Para lainiciativa, habilitará un total de 216 cargadores de carga semirrápida con potencias de hasta 22 kW,distribuidos en las 14 ciudades participantes. Además, se dispondrá de carga gratuita en los 15 equipos de carga rápida (DC) ya instalados en Marbella, Ávila, Bilbao, Segovia, Gijón, Granada y Huelva, capaces de alcanzar hasta 120 kW, que suman al menos 34 tomas operativas.

Todos los puntos de recarga estarán integrados en la app Telpark, que permite localizar, reservar,recargar y pagar desde el móvil, sin necesidad de gestiones adicionales.