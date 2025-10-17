Así es nuevo Alfa Romeo Tonale que sale a la venta en pocos días

El nivel básico del renovado cmpatto de Alfa se confía a la versión Tonale, que estéticamente destaca por sus faros y luces traseras Full LED con la característica firma luminosa 3+3 y llantas Aerodinamico de 17 pulgadas con corte de diamante. El interior cuenta con tapicería de tela negra y asientos Scuba con el logotipo 'Biscione', costuras Biscotto en contraste en el salpicadero y los paneles de las puertas, más un volante de cuero.

Nuevo Alfa Romeo Tonale de frente | Alfa Romeo

Las especificaciones técnicas incluyen el cuadro de instrumentos digital Telescope de 12,3 pulgadas, el sistema de infoentretenimiento Alfa Connect con pantalla de 10,25 pulgadas con duplicación inalámbrica, Apple CarPlay y Android Auto, así como servicios conectados.

Seguridad muy completa gracias a ayudas a la conducción como el control de crucero adaptativo inteligente, las luces largas automáticas, los sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara trasera, el frenado automático de emergencia con reconocimiento de peatones y ciclistas, el asistente de mantenimiento de carril y el control de atención del conductor.

Habitáculo del conductor del nuevo Tonale | Alfa Romeo

Más arriba en la gama se encuentra la nueva versión Sprint, enriquecida con características estilísticas adicionales. El kit de carrocería en negro brillante con detalles contrastantes en gris mate Dark Miron, cristales tintados y llantas Petali de 18 pulgadas con acabado bicolor refuerzan el carácter deportivo, mientras que en el interior destacan los umbrales de las puertas y los pedales de aluminio, junto con las luces ambientales multicolores. El sistema de infoentretenimiento se enriquece con la navegación integrada, que también se puede ver en el panel de instrumentos Telescope.

Asientos delanteros del nuevo Tonale | Alfa Romeo

La versión Ti destaca por sus marcos de ventanas en negro brillante y la insignia en los guardabarros. El habitáculo expresa un mayor nivel de confort con asientos de cuero rojo o negro, ajustables eléctricamente en ocho posiciones con soporte lumbar eléctrico, calefactados y ventilados, junto con el volante y las boquillas del limpiaparabrisas calefactadas.

El modelo superior de la gama es el Veloce. El diseño se enriquece con nuevas llantas Stile de 19 pulgadas, insignia en los guardabarros, faros Full LED Matrix, pinzas de freno Brembo rojas, tubos de escape cromados dobles en la versión híbrida enchufable y logotipo Tonale trasero en negro. La dinámica de conducción se beneficia de la suspensión electrónica DSV de doble válvula, diseñada para combinar estabilidad, comodidad y precisión.

Logo Tonale Sport Speciale | Alfa Romeo

Por último, solo en la edición Sport Speciale, se ofrece una nueva luz ambiental multicolor con efecto degradado en el salpicadero, cuyo diseño se inspira en la piel de una serpiente, el famoso Biscione de Alfa Romeo, para aportar un toque adicional de modernidad y carácter al habitáculo. Esta versión cuenta con especificaciones de categoría superior, en muchos casos únicas en el segmento, como el aparcamiento semiautomático, los asientos delanteros ventilados y el cargador inalámbrico, los retrovisores electrocrómicos y el climatizador de doble zona con recirculación automática (Air Quality System).