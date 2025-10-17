Esto es lo que van a vigilar los nuevos radares que la DGT ha instalado en Madrid (y no es la velocidad)

La Dirección General de Tráfico (DGT) acaba de instalar cuatro radares nuevos en Madrid que deberías tener controlados. En las carreteras españolas hay ya miles de cinemómetros que controlan la velocidad, y nos gusten más o menos, estamos muy acostumbrados a ellos.

El nuevo mecanismo de control de Tráfico no está pensado para vigilar los límites de velocidad, sino otra infracción que muchos conductores cometen en carretera y que está castigada con 200 euros de multa. Además, introducen esta tecnología porque es muy complicado pillar 'in fraganti' a los que hacen esta maniobra.

¿Qué vigilan los nuevos radares de la DGT?

Los conocemos como 'radares de línea' y su función, como indica el nombre, es vigilar que los conductores no se salten las líneas continuas, sobre todo en las incorporaciones y salidas de autovías y autopistas. Seguro que en alguna ocasión has pisado la línea continua para no saltarte una salida o para adelantar en situaciones de tráfico, pero mucho cuidado con hacerlo a partir de ahora.

La DGT ya ha puesto en funcionamiento estos nuevos cuatro radares de línea en distintas autovías madrileñas. Están entrenados con Inteligencia Artificial y equipados con dos cámaras con un sistema de lectura de matrículas. La primera cámara está colocada justo al inicio del carril en el que comienza la línea continua y la segunda, unos metros más adelante.

De esta manera, Tráfico puede saber perfectamente si un conductor se ha incorporado bien o, por el contrario, ha pisado o rebasado esa línea continua. Y la DGT tiene un buen motivo para introducir estos nuevos radares, porque saltarse una línea continua en vías de aceleración provocó 217 muertes solo en el año 2021.

Radar de tráfico | DGT

¿Dónde están ubicados?

Los cuatro nuevos radares activos están ubicados en tramos de autovía que discurren por Madrid. Por lo general, son zonas con una alta siniestralidad, alta densidad de tráfico o donde la DGT ya ha comprobado que muchos conductores no respetan la línea continua.

A-1 (Autovía del Norte): km 15,9 en sentido decreciente, a la altura de Alcobendas.

A-2 (Autovía del Nordeste): km 11,8 en sentido decreciente, cerca del Aeropuerto de Barajas.

A-42 (Madrid-Toledo): km 16,9 en sentido decreciente, tras pasar el municipio de Getafe.

A-6 (Autovía del Noroeste): km 20,2 en sentido decreciente, cerca de Las Rozas.

Señal de radar de velocidad | EP

Multa por saltarse una línea continua

Si uno de estos nuevos radares te 'pillan' saltándote una línea continua, la multa va a ser de 200 euros (100 euros si la pagas en los primeros 20 días naturales), aunque no va acompañada de una retirada de puntos.

Solo hay ciertas excepciones por las que el Reglamento General de Circulación permite pisar una línea continua, como adelantar a ciclista, ciclos o ciclomotores, peatones, animales o cualquier vehículo de tracción animal. No son excusas para librarte de la multa de uno de los cuatro nuevos radares que la DGT ha instalado en Madrid, porque ninguno de los vehículos anteriores puede circular por autovía.

La única excepción sería que pises la línea continua por evitar un obstáculo en la carretera o rebasar a un vehículo detenido en el arcén. En estos casos, aunque la multa sea automática, podrás recurrirla. En todos los demás, prepárate para tener que desembolsar 200 euros.

Y si la línea continua fuera doble (tampoco es el caso de los puntos kilométricos en los que están estos radares), la sanción ascendería a 400 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir, porque es la línea más restrictiva de todas.