No nos cansaremos de repetirlo: las estaciones de ITV repartidas por toda España cumplen una función muy importante, contribuyendo a la seguridad vial gracias al trabajo que realizan los inspectores e ingenieros que en ellas trabajan, asegurando así que todos los vehículos matriculados en nuestro país y en situación de alta circulan por nuestras carreteras con un mínimo nivel de seguridad tanto a nivel técnico como a nivel administrativo.

Sin embargo, la realidad es que de un tiempo a esta parte el índice de absentismo en las ITV se ha disparado de manera más que alarmante, batiendo récords nunca antes vistos en los últimos años. Sirva como referencia un dato: en 2021 el 40% de los vehículos que tenían que haber superado una inspección de ITV no acudieron, o acudieron y el resultado de la misma fue desfavorable o negativa, sin enmendar posteriormente las averías o defectos detectados en la misma.

Este dato supone que en cuanto arrancas tu coche y comienzas a circular tienes altas probabilidades de cruzarte con al menos un coche que está circulando sin ITV, con el potencial problema que esto supone de cara a la seguridad vial en caso de avería, inmovilización del vehículo o accidente de tráfico. Pese a que podemos acudir a la ITV hasta un mes antes de la fecha de caducidad de nuestra inspección sin que ello suponga una merma en el periodo de vigencia de la misma, pongámonos en la situación de una persona a la que la inspección de su vehículo se le ha caducado. ¿Qué debe hacer entonces?

Mi ITV se ha caducado: ¿qué debo hacer entonces?

Seguro que muchos conductores están pensando lo que harían: coger cita en la estación de ITV más cercana -o más rápida- y seguir circulando hasta que llegue el día de la inspección sin mayor inconveniente. ¿Es posible hacer eso? ¿Está permitido circular hasta que llegue el día de nuestra cita? Mucho nos tememos que no, que no está permitido y, por tanto, no debemos hacerlo.

Entonces, ¿cómo acudo con mi coche a la ITV cuando me toque pasarla si no puedo circular? Con la ley en la mano, la única manera de acudir a la cita de la ITV con un vehículo cuya inspección técnica ha caducado es hacerlo en grúa o en remolque, y nunca por sus propios medios. Esta afirmación implica que, de facto, en el momento en el que se supera la fecha de vigencia de la inspección técnica el coche ya no puede circular más por vía pública. De lo contrario nos arriesgaremos a ser detectados por las autoridades y recibir una multa de tráfico, una multa que arranca en 200€, aunque puede sumar varios cientos de euros más dependiendo del estado de cada vehículo, llegando a jugarnos incluso la inmovilización del mismo.

