¿Un regreso inesperado? El Fiesta podría volver y Europa lo necesita

Hace un par de años se publicaban artículos que eran más bien tristes obituarios. Los de un modelo queridísimo alrededor del mundo por cualquier persona. Uno de esos coches que, si tienes uno, pasa a formar parte de tu familia. Hablamos del Ford Fiesta, nacido en 1976 en pleno proceso de apertura de la fábrica de la marca norteamericana en Valencia. De ahí que para este vehículo escogieran una palabra en español y que hiciera referencia a la juventud y la alegría. Ahora, venimos a renovar la información resucitando al Ford Fiesta.

Tras más de 16 millones de unidades vendidas, Ford decidió en 2023 descontinuar el Fiesta para entregarle mayor protagonismo al Puma. Un movimiento que respondía al cierre de una era, la de combustión, y la inauguración de una nueva que tendía a los SUVs y a la electrificación de las motorizaciones. Sin embargo, la marca norteamericana ha recogido cable, tal vez arrepentida por enterrar a uno de sus modelos más míticos.

Una reflexión errónea

Solo dos años han bastado para que Ford se entere de que el hueco dejado por el Fiesta en el segmento Utilitario es muy grande. Pensaban que este sector de la industria moriría en favor de los SUVs pequeños, pero no ha sido así. Al contrario, el aumento de la densidad de tráfico ha provocado que los Utilitarios y Compactos ganen terreno.

Así que la posibilidad de regreso del Utilitario por excelencia de Ford, el Fiesta, es bastante alta. Los concesionarios de la marca lo piden a gritos para aumentar sus ventas. Y el fabricante tiene pensado concederles ese deseo con uno objetivo puramente comercial, para nada emocional. Además, supone reconocer el fracaso de su reflexión.

Apostaron por una electrificación demasiado masiva y resulta que el mercado de eléctricos en Europa va bastante despacio. La gente no quiere o no puede comprar coches con este tipo de motorización. Las ventas de los Ford eléctricos en Europa, incluyendo el Puma, han sido bastante más bajas de lo esperado.

Ford Fiesta eléctrico | Imagen generada por inteligencia artificial (I.A.)

Regreso al pasado

Por lo tanto, el rescate del Ford Fiesta sería con una motorización que integre un propulsor de combustión, aunque no hay que descartar una versión 100% eléctrica hasta que haya confirmación oficial. Pero las filtraciones indican que vuelve la Fiesta, y eso tiene muy contento tanto a los vendedores como a los conductores, que sudaron por los ojos cuando conocieron la trágica decisión de Ford en 2023.

De hecho, puede que el Fiesta no sea el único modelo que la marca norteamericana resucite. También se habla bastante sobre el regreso del Focus para el segmento de los Compactos. Ford deberá llevar a cabo estos rescates de alguna manera que no parezca una irremediable vuelta al pasado y respetando el espíritu de estos modelos. Fácil no va a ser.