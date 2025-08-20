Este utilitario con aura y etiqueta Eco te brinda emociones por muy poco

Celebramos el regreso de toda marca que ha dejado un legado a lo largo de la historia. Lancia es una de ellas y, tras varios años lejos de nuestro país, vuelve con fuerza para ofrecernos, en este caso, un utilitario molón. Y es que el Lancia Ypsilon es un coche que mola estéticamente con ese diseño tan particular, con faros redondos por detrás, una selección de colores elegante y líneas curvas que también se muestran así. De esta forma, hacen un guiño a su historia y a otros modelos míticos de la marca. Dicho esto, durante este mes de agosto tiene una oferta muy golosa que has de aprovechar si buscas vehículo.

Etiqueta Eco con 110 CV

El Lancia Ypsilon que está en oferta este mes ofrece un motor MHEV de 1.2 litros y turbo que aporta 110 CV de potencia. Asimismo, se asocia a una caja de cambios de doble embrague - eDCS - de seis relaciones. Si tenemos en cuenta que la velocidad punta que anuncia es de 190 km/h y que es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en unos 9,3 segundos, está claro que empuja y que está capacitado para llevarte a donde quieras en ciudad y en carretera.

Además, es muy eficiente gracias a las cifras de consumo medio que homologa situadas en 4,5 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Por si te lo estás preguntando, en el parabrisas luce la etiqueta Eco de la Dirección General de Tráfico (DGT). Así que podrás acceder a un estacionamiento más barato según donde vivas y podrás moverte con total libertad en las ciudades que tengan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en marcha.

Lancia Ypsilon | Lancia

Made in Spain

El interior del Lancia Ypsilon por lo colorido que puede llegar a ser según el acabado escogido, de forma que pueden observarse los asientos tapizados en rojo y detalles bañados en un color que emula al dorado. No obstante, también está la opción de ver unos tonos más discretos pero con la misma buena calidad de mullido en los asientos y de tapizado en general gracias al terciopelo y el cuero azul. Además, has de saber que es un coche hecho en nuestro país, concretamente en la planta de Figueruelas (Zaragoza) del grupo Stellantis.

Al margen de ello, de serie incluye elementos en su equipamiento como los faros LED, ADAS como el control de crucero adaptativo, alerta de cambio involuntario de carril y el asistente de velocidad con lector de señales de tráfico; detector de fatiga, cuadro de instrumentos digital, sistema multimedia de 10,25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, radio DAB, USB, cuatro elevalunas eléctricos, arranque por botón, freno de mano eléctrico, etc.

La oferta: disponible desde 20.893 €

Un coche con tanto aura y que juega a ser premiumpor 20.893 € es una oportunidad idílica. Así que te merece la alegría cumplir las condiciones que te explique la marca para que el Lancia Ypsilon Eco sea tuyo durante este mes de agosto.