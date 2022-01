¿Puedo vender o comprar un coche que no tiene ITV?

En nuestro país, uno de los condicionantes a la hora de poder circular en vía pública con un vehículo a motor, es que éste sea examinado de manera periódica en cualquier estación de inspección técnica de todas las que se encuentran repartidas a lo largo y ancho de la geografía española. Con estas inspecciones, llevadas a cabo por profesionales formados para ello y dotados de todo tipo de herramientas técnicas, es posible determinar si un vehículo es apto para la circulación o, por el contrario, debe solucionar algún desperfecto de la índole que sea antes de poder seguir circulando con seguridad por nuestras carreteras.

En cualquier caso, cada año millones de vehículos se enfrentan a las pruebas mientras que, otros muchos, por diversas razones, no acuden a las inspecciones. Esto hace que en el cómputo global, millones de vehículos se encuentren actualmente sin ITV en vigor cuando en teoría deberían contar con ella, lo que pone en aprietos a las administraciones y entidades reguladoras del tráfico. Por eso, circular con sin ITV, con la inspección caducada o con un resultado negativo o desfavorable en la inspección supone una infracción de tipo grave que, dependiendo del estado del vehículo, puede transformarse en muy grave y suponer incluso la inmovilización instantánea del vehículo.

De todas maneras, cada año se transfieren miles y miles de vehículos usados en nuestro país: vehículos con un propietario que, por la razón que sea, pasan a ser propiedad de otra persona. Ese proceso se denomina 'cambio de titular de un vehículo', llevándose a cabo a través de la Dirección General de Tráfico. Sabemos que para circular debemos contar con la ITV en vigor, pero...¿puedo cambiar de nombre mi coche si éste no tiene ITV? ¿Puedo vender o comprar un vehículo con la ITV caducada o desfavorable?

¿Puedo vender un coche sin ITV?

Es una duda recurrente: ¿es posible cambiar de nombre un vehículo, transferirlo a otra persona, si éste no tiene la ITV en vigor? Hasta hace un tiempo, cuando se realizaba una transferencia y el vehículo en cuestión no tenía la ITV en vigor, Tráfico retenía el permiso de circulación hasta que se presentaba la ficha técnica con el sello de la ITV en vigor, momento en el cual se entregaba el nuevo permiso de circulación a nombre del nuevo propietario.

En la actualidad es posible vender y transferir un vehículo sin ITV, de manera que es posible realizar el proceso sin ningún inconveniente, con la salvedad de que en el propio permiso de circulación aparece reflejada la inscripción "sólo válido con ITV en vigor" lo que en la práctica significa que puedes transferir el vehículo, pero no podrás utilizarlo hasta que no pases la ITV ya que no está permitido circular sin permiso de circulación.

También te puede interesar: ¿Qué coches van a tener que enfrentarse a la nueva prueba de la ITV en 2022?