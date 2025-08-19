El cinturón que acaba con el problema eterno de los motoristas: ¿dónde dejo el casco?

Moverse en moto es sinónimo de rapidez y libertad. Para muchos motoristas, este vehículo no solo resulta ideal en las ciudades por su facilidad para esquivar atascos y aparcar en cualquier lugar, sino que también se convierte en un aliado en los viajes largos por carretera. Sin embargo, esa experiencia suele venir con un inconveniente cotidiano: el casco.

Aunque algunos modelos de moto cuentan con espacio bajo el asiento o permiten instalar un maletero, no siempre es posible guardar el casco con comodidad. En esas ocasiones, el motorista se ve obligado a llevarlo consigo, en la mano o colgado del brazo, lo que limita sus movimientos y resta practicidad al día a día.

Ante este problema, una empresa española ha ideado una alternativa que promete cambiar la rutina de los usuarios: Frikodo, un cinturón que funciona como arnés y que permite colgar el casco de la cintura. Su diseño busca liberar las manos del conductor cuando no está en la moto.

El cinturón está elaborado en polipropileno, un material termoplástico conocido por su resistencia y ligereza, además de ser impermeable y duradero. Con una anchura de cuatro centímetros y cierre mediante hebilla ajustable de tres puntos, se adapta a distintas tallas de cintura. Para evitar movimientos incómodos, incorpora velcros que fijan el casco al cuerpo, de modo que apenas se nota más allá de su peso real.

La propuesta se completa con complementos como una riñonera impermeable disponible en varios colores, perfecta para guardar objetos personales, y un amarre adicional pensado para sujetar prendas como la chaqueta o incluso pequeños accesorios de viaje.

Con esta iniciativa, Frikodo no solo resuelve una de las incomodidades más frecuentes entre los motoristas, sino que abre la puerta a nuevas soluciones prácticas en el mundo de los accesorios de moto, donde cada detalle cuenta para mejorar la experiencia de conducción.

