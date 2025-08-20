Este sedán híbrido con transmisión automática puede ser tuyo por un precio más que interesante

Qué difícil es encontrar un coche en el mercado que responda a todas nuestras necesidades. Una conducción dinámica, comodidad a bordo, espacio para los más pequeños, distintivo ambiental que permita movernos por donde nos dé la gana sin preocuparnos de nada... Pues aunque no te lo creas, hay uno que responde a todos esos deseos que, probablemente, hayas tenido alguna vez y sigas teniendo actualmente. Se llama Citroën C4X Hybrid y, durante este mes de julio, puede ser tuyo por mucho menos de lo que imaginas. Así que prepara papel y lápiz que puedes estar ante tu nuevo compañero de batallas.

Un híbrido en el más amplio sentido de la palabra

Cuando se habla del Citroën C4X Hybrid no se hace de un vehículo cualquiera, principalmente porque tiene en su carrocería algo poco común: rasgos de berlina y de SUV aunados en ella. Así las cosas, tiene la misma base que el compacto C4, pero es más largo con unos 4,58 metros. Más sorprendente es que en su maletero pueda llegar a acoger unos 510 litros de equipaje, cifra notable y digna de un SUV puro y duro, como también lo es el amplio espacio interior que ofrece su habitáculo a bordo. Dicho esto, ni dudes de que es un modelo ideal si tienes una familia a tus espaldas.

Por otra parte, la mecánica que equipa está liderada por el motor 1.2 litros PureTech con tecnología microhíbrida de 48 voltios, el cual aporta unos 145 CV de potencia y un par motor máximo de 230 Nm. Por lo tanto, tanto en la ciudad como en la carretera te responderá con creces. Así las cosas, este bloque le vale para disponer de la etiqueta Eco de la DGT. El conjunto está asociado a una caja de cambios automática de doble embrague de seis marchas.

Citroën C4 X 2024 | Citroën

Bien equipado

El Citroën C4X Hybrid que está de oferta es el que cuenta con el nivel de acabado You, a su vez el más sencillo de la gama. En concreto, incluye de serie elementos como los faros LED con encendido automático, climatizador bizona, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento traseros y delanteros, control de crucero, alerta de carril, lector de señales, aviso pre-colisión, ordenador de viaje, elevalunas eléctricos, sistema de infoentretenimiento de 10 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cuadro de instrumentos de 8 pulgadas, bluetooth, radio DAB, asiento posterior abatible por partes, etc.

Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que tiene un equipamiento de serie generoso con el que no echarás en falta nada durante la marcha.

La oferta: disponible desde 22.240 €

Que un coche que da tantas facilidades al conductor solamente cueste 22.240 € es increíble. De todas formas, has de saber que para hacerte con el Citroën C4X Hybrid tendrás que ajustarte a las condiciones concretas que te dicte la marca.