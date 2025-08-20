Este SUV parece uno más, pero es uno de los más cómodos de su categoría

A simple vista, el Citroën C5 Aircross no tiene nada que lo haga destacar. No hay líneas agresivas ni una parrilla que parezca salida de una película de ciencia ficción. Es un SUV discreto, de esos que no levantan pasiones ni enfados. Pero ahí está precisamente su mayor virtud: esconde bajo ese traje normalito un nivel de confort que muchos premium querrían para sí.

La clave está en su suspensión con amortiguadores hidráulicos progresivos. No es solo marketing; funciona de verdad. Cada bache, badén o junta de dilatación se diluye como si no estuviera. El coche no flota, pero casi. Va suave, sereno, y convierte trayectos que en otros coches cansan en un paseo. Es como si el C5 Aircross dijera: “Tú relájate, que yo me ocupo del asfalto”.

Dentro, la cosa sigue igual. Asientos blandos y mullidos (de esos que abrazan más que sujetan), una posición de conducción cómoda y mucho espacio para que los tres ocupantes traseros viajen sin pegarse codazos. Incluso pueden ajustar el respaldo y mover sus asientos individualmente. Puede que no emocione, pero a gusto se va un rato largo.

Arranca la pre-venta del nuevo DS 7 Crossback MY2023 | DS

Otros que comparten receta, aunque menos conocidos

Dentro del grupo Stellantis hay varios SUV que, aunque distintos por fuera, comparten esa misma forma de entender el confort. El Peugeot 5008, por ejemplo, añade dos plazas más sin complicarse demasiado. No será una berlina de lujo, pero tiene una pisada suave y aplomada, ideal para tragarse kilómetros sin molestar a nadie a bordo.

El Opel Grandland, que pasa desapercibido incluso en los concesionarios, también sorprende en marcha. No busca ser deportivo ni engancharte a la conducción, pero sí ofrece una calidad de rodadura muy digna. Además, su interior es funcional y está bien insonorizado, lo que ayuda a reforzar esa sensación de calma.

Luego está el DS 7, que se permite ir un paso más allá en refinamiento. Comparte genes con los anteriores, pero su suspensión adaptativa le da un punto de sofisticación. No es barato, y quizá no destaque por carácter dinámico, pero si buscas algo cómodo y bien terminado sin entrar en el territorio de los alemanes, puede ser una opción más interesante de lo que parece.

Skoda Kodiaq 2024 | Skoda

¿Hay vida más allá del grupo Stellantis? Pues sí

Si te aburre el universo Stellantis o simplemente buscas algo distinto, el Škoda Kodiaq es uno de esos SUV que no hace mucho ruido, pero cumple con nota alta. Sin aspavientos ni campañas agresivas, se ha ido ganando fama de coche sólido, práctico y muy cómodo. No tiene suspensión mágica, pero va bien asentado y digiere el mal asfalto como un señor.

El interior no busca deslumbrar, pero está pensado con lógica y orientado a la vida real. Espacio, materiales agradables y mandos donde tienen que estar. No impresiona en un vistazo, pero después de varias horas al volante, empiezas a agradecer cada decisión de diseño. Incluso en las versiones más sencillas, transmite una sensación de coche bien hecho.

No es un modelo que vayas a encontrar en TikTok ni en los vídeos de coches que rugen como aviones. Pero si lo que quieres es viajar cómodo, sin sobresaltos y sin dejarte el sueldo, el Kodiaq tiene toda la pinta de ser uno de esos compañeros de viaje que no fallan. De esos que no necesitan presumir para hacerse querer.