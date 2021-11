El trámite que tienen que realizar miles de conductores antes del 1 de enero para no circular ilegalmente

Más información El truco del vaso para eliminar de manera definitiva los olores del interior de tu coche

El permiso de conducción es el documento que nos habilita para utilizar vehículos a motor en vía pública. Existen diferentes tipos de permisos, así como diferentes clases de vehículos susceptibles de utilizarse mediante la habilitación del carnet de conducir. Además, gracias a algunas normativas, es posible conducir por todo el territorio de la Unión Europea con, únicamente, nuestro permiso de conducción español.

Tal y como hemos mencionado, es posible conducir en la Unión Europea con un permiso de conducción español, una afirmación que desde hace unos meses ya no incluye al Reino Unido tras la aplicación definitiva del denominado 'brexit', que ya todos conocemos. Esto significa que los tratados de equivalencia y la compatibilidad de muchos trámites administrativos han dejado de tener efecto, algo que también afecta a los conductores extranjeros.

La Dirección General de Tráfico lo sabe, y nos recuerda la necesidad de acudir a una jefatura de la DGT antes de que termine el año, pero...¿por qué?

Puedes quedarte sin carnet de conducir el próximo 1 de enero

Efectivamente: si cuentas con permiso de conducción británico pero resides en España y circulas por las carreteras de nuestro territorio necesitas acudir, si no lo has hecho ya, a una jefatura de Tráfico para solicitar lo que se conoce como 'canje', de manera que se reciba una autorización para conducir en territorio español más allá del 1 de enero de 2022, un trámite que también tendrán que llevar a cabo todos aquellos conductores con permiso de conducción español que estén circulando en territorio británico.

Si llegado el 1 de enero de 2022 no se ha llevado a cabo ese trámite, el permiso de conducción dejará de ser válido y, por tanto, no se podrá seguir circulando con el permiso de conducción extranjero, ya que de momento, según apunta la DGT, no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo entre Reino Unido y Europa para prolongar los canjes. Esto significa que llegado el momento, si no se ha producido el canje los interesados dejarán, de facto, de tener carnet de conducir admitido y tendrán que realizar los trámites pertinentes para obtener un nuevo permiso.