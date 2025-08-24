8 años de garantía, y el motor Puretech dejado en el pasado: el Peugeot 3008 es uno de los SUV más bonitos y completos que puedes comprar este 2025

¿Cómo explicar su atractivo? En principio, el Peugeot 3008 es de esos modelos que merecen su retrospectiva. Actualmente, goza de su faceta más deportiva hasta la fecha y a tal evolución ha llegado de manera progresiva, a lo largo de sus tres generaciones. En otras palabras, dados los antecedentes, el 3008 más deportivo es siempre el que está por venir.

Ningún rastro ha quedado de aquel diseño monovolumen, extinto hace casi una década. Luego, fue el turno para uno algo más estirado y con un concepto estético más familiar al arquetipo de crossover. Y diría que en el actual tampoco quedó vestigio alguno de la generación anterior, pero fue interesante cómo la marca francesa resolvió la transición.

En el 3008 de segunda generación, la calandra, que más allá de lo funcional dice mucho del coche respecto de los visual, adoptó una forma y un estilo al que Peugeot decidió darle continuidad. Y esto se materializó con una radical metamorfosis que responde a la condición de la electrificación y de la digitalización que asume hoy.

Clase y carácter en el Peugeot 3008 actual

Pongamos en foco en el frontal. Antes, en el Peugeot 3008 no había una intención de diálogo entre los elementos del frontal. Faros, luces antiniebla, conductos extremos de aire, calandra... cada cual por su lado, tanto en relación con el estilo como con la disposición de las partes.

El 3008 de tercera generación significó una ruptura en este sentido: ahora, los elementos delanteros hablan un mismo idioma producto de pertenecer a un mismo concepto de diseño. Ninguno tendría sentido sin el otro y el resultado es un morro más impactante.

Yendo al la zaga, la caída fastback constituye otro factor central de su lenguaje general, que a su vez le permite ser uno de los SUV más apuestos del mercado. Clase y carácter, elegancia y postura de alto rendimiento, independientemente de que no se trate del SUV compacto más potente. Al respecto, es entonces una cara bonita, pero es más que lo que exhibe desde afuera.

Peugeot E-3008 GT Dual Motor | Peugeot

Su mecánica actual y su valor de mercado

Con esta generación estrenada en 2024, el 3008 le ha dicho au revoir al motor 1.2 PureTech. Hoy, este cinco puertas de 4,54 metros de longitud sale de fábrica en modo totalmente eléctrico, pero también como híbrido enchufable, opción con la que homologa una autonomía eléctrica mixta de entre 85 y 87 kilómetros, y como microhíbrido, en cuyo caso cuenta con una batería de 48 voltios, con la que firma un consumo combinado de 5,4 a 5,6 litros cada 100 kilómetros.

De buen consumo sea cual fuere el tipo de propulsión, diseño a la altura de las expectativas, un volumen de carga de 520 litros, un equipamiento tecnológico representado por una pantalla envolvente integral desde el acabado de entrada... Un SUV completo.

Eso sí, no esperes nada debajo de los 30.000 euros. Tomando como referencia la variante Allure con motorización híbrida autorrecargable, su precio actual promedia los 34.000 euros. Nada mal y menos cuando la garantía es de ocho años o de 160.000 kilómetros acumulados.