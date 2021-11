Más información El truco del vaso para eliminar de manera definitiva los olores del interior de tu coche

Cumplir los 18 años no solo es sinónimo de ser mayor de edad, sino también de poder sacarte el carnet de conducir. Ese ansiado momento nos brinda una libertad que nunca antes habíamos experimentado, pero es necesari recordar que, como conductores noveles, debemos extremar las precauciones y atenernos a ciertas leyes concretas para esa situación. Y es que he aquí las 4 normas básicas que todo conductor novel debe tener en cuenta y que la DGT recuerda.

Al igual que ocurre con otros colectivos, la Dirección General de Tráfico establece una serie de normas que buscan velar por sus seguridad. Este tipo de legislación específica afecta también a los conductores primerizos, quienes deben no solo respetar todas y cada una de las normas que también afectan a los demás conductores, sino también tener muy presentes 4 puntos, al menos durante un periodo de tiempo determinado.

Uno de los aspectos importantes y que de ignorarlo puede acarrear una multa es la 'L' que deben llevar en la zona trasera de la luneta posterior. Y es que, en caso de no hacerlo y que nos descubra un agente de la ley, podemos recibir una sanción de 100 euros, así como llevarla tras haber transcurrido más de un año desde el momento en el que obtuvimos el permiso de circulación.

Otro punto que los conductores noveles deben tener en cuenta es la tasa de alcohol. Aunque por ley con 18 años ya podamos comprar bebidas alcohólicas esto no quiere decir que sea una buena idea ingerirlas y menos cuando vamos a conducir. Así, la ley es incluso más dura con este colectivo durante los dos primeros años de carnet, periodo en el que la tasa de alcohol máxima permitida es de 0,15 en vez de 0,25 mg/l.

A su vez, aquellos conductores que acaban de sacarse el carnet deben tener en cuenta que se lanzan a la carretera con 8 puntos en su haber y no con 12. Sin embargo, después de dos años en los que no se notifique ninguna multa al respecto estos obtendrán los 4 puntos restantes para poder alcanzar el total.

Por último, pero no por ello menos importante, la DGT recuerda que, independientemente de estas normas y leyes específicas para los conductores noveles, los límites de velocidad así como el resto de la normativa vigente son igualmente aplicables, y de decidir evadirla no solo podrán recibir la sanción correspondiente, sino también crear una situación de riesgo para ellos y otros usuarios de la vía.