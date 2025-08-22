¿Coche nuevo de gasolina por 15.000 euros? 7 coches tirados de precio con garantía

¿Es posible hoy en día encontrar un coche nuevo rondando los 15.000 euros en España?, sí, pero ojo, que no es tan sencillo como ir a la tienda y comprarlo así sin más. Estos precios bajos suelen venir asociados a ofertas específicas que implican financiar la compra, es decir, hay que pagar una entrada y luego cuotas mensuales durante un tiempo. Nada de precios de contado ni gangas milagrosas; si quieres aprovechar estos chollos, toca pasar por caja con financiación.

Cada marca tiene sus propios requisitos y condiciones, y los precios dependen mucho de cómo estructures esa financiación: cuánto pagas al principio, cuánto mensual y en cuántos meses. Por eso es importante no dejarse llevar solo por el número final que aparece en publicidad, sino entender bien las condiciones. Así evitas sorpresas a medio plazo y sabes cuánto te va a salir el coche realmente.

Si estás dispuesto a meterte en este tipo de ofertas, en el mercado hay opciones muy interesantes, con modelos bien equipados, garantías decentes y algunos extras que dan valor añadido. Aquí te cuento siete modelos que, con financiación, puedes conseguir a un precio bastante ajustado, para que elijas según lo que busques y tu presupuesto.

Dacia Sandero, el rey de lo barato sin complicaciones

El Sandero es el modelo que más bajo deja el listón en cuanto a precio financiado. Puedes hacerte con uno desde unos 13.500 euros si aceptas la entrada y las cuotas mensuales que piden. Eso sí, ojo que estas cifras vienen con ofertas que incluyen mantenimiento durante tres años y hasta un vale para gasolina, lo que le da un plus si te interesa ahorrar en la factura diaria.

No esperes que sea un coche cargado de extras, pero cumple lo básico con un motor eficiente que combina gasolina y GLP para rebajar gastos. La etiqueta ECO le abre puertas en zonas restringidas, y es una opción muy popular para quien busca un coche sin complicaciones y barato de mantener.

Por supuesto, todo esto se basa en financiar con las entidades que colaboran con la marca y cumplir con los requisitos crediticios. Pero para quien tenga claro esto, el Sandero es una de las mejores opciones calidad-precio de la actualidad.

Toyota Aygo X Cross JBL Limited Edition | Toyota

Toyota Aygo X Cross, el SUV urbano con estilo y facilidades

El Aygo X Cross se posiciona como un SUV compacto con mucha personalidad. Su precio ronda los 14.800 euros financiados, con una entrada alta pero cuotas mensuales que no disparan el presupuesto. Además, Toyota ofrece un programa flexible para que al terminar puedas devolver el coche, quedártelo o cambiarlo, algo que gusta a los que no quieren compromisos largos.

En cuanto a equipamiento, el coche viene bien equipado para su segmento: llantas grandes, faros LED y una pantalla táctil que permite conectar el móvil sin cables. Es una propuesta que encaja muy bien en ciudad y para gente joven que valora diseño y tecnología.

Eso sí, recuerda que para ese precio hay que financiar y aceptar las condiciones que eso conlleva. Pero si entiendes la letra pequeña, este Toyota es una opción muy equilibrada y moderna.

SEAT Ibiza, uno de los pilares de ventas de la marca durante décadas, hoy se ve superado por su hermano el Arona | SEAT

SEAT Ibiza, un clásico que no falla

El Ibiza sigue siendo uno de los compactos favoritos en España, y en 2025 se puede conseguir por unos 14.800 euros si se financia con entrada y cuotas moderadas. Además, el plan SEAT Flex permite incluir seguros opcionales dentro del paquete, algo que puede interesar a quien quiere tener todo bien atado.

El equipamiento tecnológico del Ibiza es uno de sus puntos fuertes: pantalla táctil, opción de cuadro digital y buena conectividad con el móvil para hacer el día a día más cómodo. Además, es un coche que se comporta bien en carretera y tiene buena fama de fiabilidad.

Como en el resto, el precio “de bandera” exige aceptar financiación y condiciones asociadas, por lo que conviene mirar bien antes de decidir. Pero si quieres un compacto fiable y tecnológico, el Ibiza sigue siendo una apuesta segura.

MG ZS Hybrid+ | MG

MG ZS, un SUV con más espacio y buen precio

El MG ZSes un SUV que ha crecido en popularidad porque ofrece mucho equipamiento y buen maletero por un precio bastante contenido. Con una financiación que puede dejarlo cerca de los 15.000 euros, con cuotas cómodas, es una opción para quien quiere un coche más grande sin irse a cifras elevadas.

El sistema de infoentretenimiento es moderno y sencillo de usar, y la garantía de MG está bastante bien para que no te preocupes demasiado por imprevistos. Eso sí, la entrada puede variar según el concesionario, pero la flexibilidad ayuda a ajustar el pago inicial.

Si buscas un SUV barato y práctico, el ZS merece una mirada, siempre con la condición de entender bien cómo funciona la financiación para evitar malentendidos.

Skoda Fabia Ambition | Skoda

Skoda Fabia, el motor simple que nunca falla

El Fabia se destaca por su motor atmosférico sin turbo, lo que significa menos complicaciones y costes de mantenimiento reducidos. Con un precio financiado que ronda los 14.900 euros, este modelo se presenta como una opción práctica para quien prioriza durabilidad y bajos gastos.

Su equipamiento es el justo y necesario, sin florituras, y la gama está simplificada para que la experiencia sea directa y fiable. Para muchos conductores, esto es más valioso que tener tecnología de última generación.

Como siempre, para lograr ese precio es imprescindible aceptar la financiación y las condiciones que conlleva, pero si buscas algo sencillo y sólido, el Fabia es difícil de batir en relación calidad-precio.

Hyundai i10 | Hyundai

Hyundai i10, compacto urbano con extras y mantenimiento

El Hyundai i10 es un coche pequeño pero bien equipado, ideal para la ciudad. Su precio financiado ronda los 15.300 euros, con cuotas mensuales bajas aunque la entrada es un poco más alta. Un punto fuerte es que Hyundai incluye cuatro años de mantenimiento gratuito, lo que ayuda a controlar gastos futuros.

Ofrece una pantalla táctil de buen tamaño, conectividad con Android Auto y un interior que sorprende por el espacio que ofrece para un coche de su tamaño. Es una opción que funciona para quienes buscan algo práctico y con garantías.

Recordemos que el precio bajo siempre viene con la letra pequeña de la financiación y la aprobación crediticia, así que conviene valorar bien los compromisos antes de firmar.

MG3 Hybrid: la revolución del año que llega de China | MG Motors

MG 3, híbrido asequible para dar el salto

Aunque se pasa un poco del presupuesto base, el MG 3 híbrido merece la pena mencionarlo. Con cuotas mensuales accesibles y un precio financiado cercano a los 17.000 euros, ofrece la ventaja de contar con tecnología híbrida sin subir demasiado la inversión inicial.

MG está ganando presencia en el mercado español y la garantía que ofrecen tranquiliza a muchos. Este coche es perfecto para quien quiera reducir consumo y emisiones sin renunciar a un precio ajustado.

Como siempre, todo está ligado a las condiciones de financiación y hay que estar dispuesto a aceptar entrada y pagos mensuales para acceder a estas ofertas.

Lo barato sale caro... si lo haces mal

Lo esencial es no caer en la trampa de pensar que estos coches valen “15.000 euros y ya”. La mayoría de estas ofertas solo se consiguen con financiación, que implica una entrada y cuotas durante meses o años. El coste total puede subir si no se gestionan bien las condiciones, pero con cuidado, pueden ser una opción para estrenar coche sin quemar la cuenta bancaria.

Cada modelo tiene sus pros y contras según el uso que le quieras dar, desde el económico y sencillo Dacia Sandero hasta el híbrido MG 3. La clave está en entender la financiación, saber cuánto pagas al mes y cuánto desembolsas al principio, para que la “oferta” no se convierta en un problema.

Si buscas un coche nuevo y a buen precio, estas son algunas de las mejores opciones en agosto de 2025, siempre con la condición de que estudies bien lo que firmas y no te dejes llevar solo por el precio anunciado.