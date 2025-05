Toyota 4Runner: El bicho que arrasa en Norteamérica y que no te puedes comprar

El Toyota 4Runner es un todoterreno al que en Estados Unidos quieren como si fuera uno más de la familia. Allí lo tienen en un pedestal: en 2023 se vendieron más de 119.000, y ahora, con la nueva generación, la cosa promete más todavía. Es el coche para los que se pirran por escaparse a las montañas o cruzar un desierto sin mirar atrás. Lo fabrican en Japón, en Tahara, y aunque aquí en España ni lo olemos (Toyota nos deja con el Land Cruiser y gracias), allá es el rey de los que quieren un SUV con cojones y corazón.

Los americanos flipan desde hace décadas con su pinta robusta, cuadrada, como sacada de una peli de aventuras de las buenas. Tiene ese rollo de “me lo llevo todo por delante”, y la ventana trasera que baja con un botón es un clásico que les encanta: metes el equipo de acampada, dejas que el perro saque la cabeza y a tirar millas. Familias, aventureros, incluso los que solo quieren posturear en el pueblo, todos le sacan partido, y es que a estas alturas ya no es un coche, es parte de un estilo de vida que lleva 40 años dando guerra y no piensa parar.

Una bestia que tira como un mulo

Este trasto tiene fuerza para aburrir. El motor base, un 2.4 turbo, saca 278 caballos, pero si te vas al híbrido i-Force Max, te planta 326 CV y te hace creer que podrías arrastrar un camión si te apetece. De hecho, remolca hasta 2.700 kilos, así que échale un barco o una caravana y verás cómo no se inmuta. Es de esos coches que te sacan de un barrizal o te suben una cuesta nevada sin quejarse, y en EE.UU. lo usan para todo: desde vadear ríos hasta pasear por la autopista.

No es solo potencia bruta, es que es sólido de narices. Las versiones TRD Pro o Trailhunter vienen con ruedas gordas y suspensión alta, listas para comerse el terreno más chungo, pero incluso el básico tiene ese empuje que te hace confiar en él. No hace falta marearte con datos técnicos; el 4Runner es como ese colega fuerte que siempre está ahí cuando lo necesitas para mover los muebles, sólo que a este no le da un tirón de espalda.

Espacio para meter tu vida entera

Dentro del 4Runner cabe todo lo que quieras y más. Si pones la tercera fila, metes a siete, aunque los de atrás mejor que sean críos o no van a estar para fiestas largas. Pero el maletero es otra historia: pliegas los asientos y tienes más de 1.300 litros de espacio, un hueco donde cabe desde el equipo de pesca hasta las maletas para un mes. Incluso sin plegar, te apañas con las compras o las mochilas sin problema.

La cabina es acogedora, y cuenta con una pantalla de 14 pulgadas que parece sacada de un cine y unos asientos que te hacen olvidar las horas de carretera. Hay enchufes por todos lados para cargar lo que sea, y el espacio está pensado para que no tengas que dejar nada atrás. En EE.UU. les encanta porque es práctico a rabiar: te montas la vida dentro y te vas donde te dé la gana. El 4Runner es un tanque yanqui con alma. A ver cuándo nos lo traen.