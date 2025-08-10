Tres coches donde caben tus hijos, tu suegra y hasta la bici del peque

El camarote de los hermanos Marx, donde entraron 18 personas en cinco metros cuadrados. No prometemos tanto, pero en estos tres coches cabe una familia numerosa, algún miembro consorte y hasta una vajilla de plata. Son un prodigio del espacio y, además, son tan prácticos como una navaja suiza. Cada uno de ellos tiene una motorización diferente para que se adapte a las necesidades de cada uno, pero todos son sostenibles porque integran algún tipo de propulsor eléctrico. Comenzamos por el Toyota Highlander.

Toyota Highlander

Este modelo es de motorización híbrida pura. Por lo tanto, luce la Etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. Su sobrenombre Highlander es de súperheroe y, precisamente, este coche tiene algunos súper poderes. A pesar de no alcanzar los 5 metros de largo, es capaz de alojar a 8 pasajeros. Y encima presume de suficiente espacio entre asientos como para viajar cómodo. Por si fuera poco, con los asientos montados suma un maletero de 865 litros que alcanza los 1.909 litros con los asientos abatidos excepto los delanteros.

Cómo lo consigue, pues no por arte de magia sino por un depurado trabajo de diseño interior, con una distribución del espacio perfeccionista y una trampita, sus 2 metros de ancho. Su anchura no invita a conducirlo por pueblitos con calles estrechas, pero gracias a no alcanzar los 5 metros de largo es practico en ciudad. No complica demasiado la movilidad en contextos de tráfico denso ni a la hora de aparcar.

Skoda Kodiaq 2024 | Skoda

Skoda Kodiaq

El siguiente coche candidato a acoger a los 101 Dálmatas es el Skoda Kodiaq. En este caso, su motorización es híbrida suave MHEV, así que también luce la Etiqueta ECO de la DGT. Es un SUV Grande que permite versiones de 5 y 7 plazas. En la de 5, el maletero alcanza los 910 litros, que se reduce algo al colocar 7 asientos. Sin embargo, en cualquier caso el espacio de carga es considerable.

Tiene actitud y cuerpo de coche familiar, pero también con detalles de todoterreno. Esto le convierte en un coche versátil y con una cualidad específica muy positiva. A pesar de su tamaño y, por lo tanto, su elevado peso, puede consumir menos de 6 litros cada 100 kilómetros, bastante por debajo de la media de su segmento. En definitiva, el Skoda Kodiaq ofrece dos características muy perseguidas por las familias, espacio y ahorro diario.

Volvo EX90 | Volvo

Volvo EX90

Por último, pero no menos espacioso, un coche 100% eléctrico, el Volvo EX90. Su elegancia exterior engaña. Parecería que encontraremos un interior demasiado refinado, con ribetes y atrezzo cual casa victoriana. Pero no, al contrario, su distribución es muy pero que muy práctica. Se puede comprar con 5 o 7 plazas y destaca entre los SUVs XXL como uno de los más ideales para familias por combinar comodidad, capacidad de carga, asistencia a la conducción y entretenimiento para los peques.

Su maletero con todos los asientos montados se nos va hasta los 689 litros. Puede que piense, ¿pero no decían que las baterías de los eléctricos ocupaban demasiado espacio y eso afectaba al volumen libre en el interior? Tiene razón, eso decían, y la batería de este coche no es pequeña, entrega 585 kilómetros de autonomía. Pero los coches eléctricos se están encargando de desmontar sus propios estigmas, y el Volvo EX90 es uno que lo consigue, y sobrado.