Un eléctrico con maletero y estilo: así es el nuevo CLA Shooting Brake

No es ninguna novedad, porque su cuenta regresiva, que ahora ha llegado a cero, venía corriendo desde hace unos dos años, cuando el CLA Class Concept empezó a sorprender en los Salones europeos y la marca alemana anunciaba que, además de la berlina, tarde o temprano llegaría la versión con carrocería estirada. Le damos la bienvenida, entonces, al Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, al que, como sucediera con el Clase G, la firma le agrega a su nombre la tecnología EQ.

Claro, en el caso de la opción cien por ciento eléctrica, porque, en simultáneo, Mercedes-Benz presentó la versión híbrida ligera con arquitectura de 48 voltios, disponible durante el primer trimestre del 2026 al igual que el EV. En comparación con los modelos familiares –los Clase C Estate y Clase E Estate–, este CLA presenta una línea de diseño más atrevida y desacartonada.

No es casualidad. El rasgo visual que separa a un Shooting Brake de un Station Wagon radica en la caída de estilo cupé que suele recibir este tipo de coche. En cambio, un Estate acostumbra extender la línea de techo en horizontal para una caída hacia el maletero más repentina. El CLA adquiere, entonces, una faceta más deportiva. Esto no le impide destacar en el apartado del espacio de carga, todo lo contrario. Aunque vayamos por partes. Antes del maletero, unas palabras sobre su diseño exterior y cómo influye en su interior.

El nuevo Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: el exterior y su impacto puertas adentro

Decía, la caída hacia la zaga no es abrupta como en un familiar, sino gradual. De manera tal que hablar de su exterior, en el caso de su techo, implica mencionar su interior. Al extenderse su techo de cristal hacia la segunda fila de asientos, ese estilo cupé impacta de otra manera. Las estrellas en la calandra, donde se reproduce 142 veces y recibe un efecto cromado, pero, ante todo, en el cielo: el techo también las lleva.

Es lógico que en un coche de este estilo el foco apunte a lo más alto, pero en este caso la trascendencia va más allá del tipo de carrocería. Además de panorámico, el techo de cristal del CLA Shooting Brake cuenta con iluminación, que por primera vez se conecta a la ambiental y adquiere el patrón de múltiples estrellas.

Para ser preciso, allí arriba se cuenta un total de 158, que adoptan el mismo color de luz que la que elijamos para el habitáculo. ¡De más está decir que esta experiencia debe probarse de noche! No solo para los pasajeros, también para quienes vayan a bordo de un SUV, una camioneta o cualquier otro vehículo en el que se vaya sentado a una altura suficiente para, desde afuera, distraerse con el cielo estrellado del Mercedes.

Mercedes CLA Shootingbrake | Mercedes

Un volumen de carga que promete

Si lo comparamos con el Clase C Estate y un Clase E Estate, ambos en versión híbrida enchufable E 300 con tracción trasera –configuración con la que llegan hasta 360 y 460 litros respectivamente, dado que deben dejar lugar para la batería–, el CLA Shooting Brake eléctrico es una propuesta superadora.

A sus 455 litros básicos –que aumenta hasta 1.290 litros cuando se abaten los asientos traseros– el todo eléctrico agrega el frunk, el almacenamiento delantero ubicado debajo del capó, donde debería ir el motor de combustión que no lleva. Allí agrega 101 litros, por lo cual el volumen de carga básico total es incluso mayor al del maletero de 485 litros del CLA Shooting Brake de segunda generación.