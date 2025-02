Nos ponemos al volante del nuevo Toyota Land Cruiser, el todoterreno por excelencia de Toyota

El Toyota Land Cruiser es toda una leyenda dentro del mundo del todoterreno. Durante sus más de siete décadas de vida, ha demostrado que no hay clima o superficie que se le resista.

Para disfrutar a bordo de la nueva generación del Land Cruiser, denominada Serie 250, Toyota ha elegido Marruecos como terreno de juego. Un gran lugar para poner a prueba sus aptitudes todoterreno, y comprobar si siguen estando a la altura. Y ya de paso, también tener un buen telón de fondo para admirar su nuevo diseño.

La marca japonesa ha elegido una estética que combina a la perfección tradición y modernidad. Sigue presentando una línea cuadrada y robusta, con unos voladizos reducidos y protecciones en varios de los elementos expuestos de la carrocería, fácilmente sustituibles. Presenta una longitud de 4,92 metros de largo, casi dos de ancho y poco menos de 1,90 de alto. Medidas que se asientan en la nueva plataforma GA-F, manteniendo el tradicional chasis de largueros y travesaños, siendo ahora un 50% más rígido.

Toyota Land Cruiser | Centímetros Cúbicos

Es innegable que, para esculpir su exterior, Toyota se ha inspirado en las primeras generaciones del modelo. Dentro no ocurre lo mismo, aquí vemos una atmósfera completamente distinta a su predecesor, con la digitalización como protagonista, junto con unas calidades generales muy buenas con un aspecto de aguantar muy bien el paso de los años.

Tanto el panel de instrumentos, como la pantalla central que opera el sistema de infoentretenimiento, pueden llegar hasta las 12,3 pulgadas dependiendo del acabado. Otra cosa que me ha sorprendido, junto a lo espacioso que es su interior capaz de albergar hasta siete ocupantes, es la cantidad de botones físicos que tenemos a nuestra disposición. Algo extremadamente raro de ver hoy en día, pero, por otro lado, muy necesario para ciertas funciones.

Nuestra aventura comienza en Ifrán, lugar elegido como campo base. Desde ahí la ruta en carretera nos permite comprobar cómo va en nuevo Toyota Land Cruiser en asfalto, para adentrarnos después en la estación de esquí de Michlifen, en un recorrido que nos llevará por pistas muy difíciles llenas de rocas afiladas y pendientes de vértigo. En total, más de 5 horas y 200 km para intentar sacarle los colores a esta nueva generación.

Toyota Land Cruiser | Centímetros Cúbicos

El nuevo Land Cruiser sigue siendo un todoterreno ideal para viajar con la familia, gracias a sus siete plazas. De hecho, quizá ahora más que nunca, porque Toyota ha querido que sea aún más cómodo. Gracias, en parte, a estar mejor aislado; equipar una suspensión que filtra mejor, aunque tiene un tarado firme; y a su nueva dirección eléctrica, que hace que sea más preciso y que tenga un comportamiento en carretera más cercano al de un turismo.

De lanzamiento solo está disponible con una motorización diésel. Además, de esta, más adelante, se espera que llegue una versión con la misma mecánica, pero con tecnología de hidridación ligera, que le otorgará la ansiada etiqueta ECO de la DGT.

Para sortear cualquier terreno tiene varias armas. Entre ellas, su conocido motor diésel de 204 CV pero, en este caso, asociado a una nueva caja de cambios automática de convertidor de par de ocho velocidades. No brilla por su rapidez, pero sí por su relación de marchas, que hace que la respuesta del motor sea más instantánea, algo que para hacer offroad viene a las mil maravillas.

Toyota Land Cruiser | Centímetros Cúbicos

Y en ese terreno, fuera de lo conocido, es donde saca a relucir su mejor cara y su auténtico espíritu 4x4. El Toyota Land Cruiser es una máquina imparable en todos los terrenos y, para adaptarse a todos ellos, la marca ha equipado el Multi-Terrain System, que ha sido mejorado y cuenta con varios programas:nieve profunda, barro, arena, piso resbaladizo y Auto. Todo con la disponibilidad de reductora y una suspensión que trabaja de cine, junto con barra estabilizadora delantera desconectable. Mantiene unos ángulos todoterreno envidiables: el de ataque de 30 grados; ventral de 28; salida de 22, junto con una altura libre al suelo de 21,5 cm.

En comparación con su predecesor, filtra mucho más todas las irregularidades del terreno, incluso esta dirección no transmite tanto lo que ocurre debajo de las ruedas, algo que puede que no guste a los amantes del todoterreno extremo. Pero no quiere decir que es aburrido; de hecho, todo lo contrario. Tiene una tracción increíble, ya sea cruzar por rocas, barro, arena o gravilla; le da igual. Atraviesa todo sin despeinarse. Me atrevería a ir al fin del mundo subido en esta nueva generación.

Una evolución muy positiva de toda una leyenda que mantiene intacta su dualidad de ser un todoterreno con mayúsculas, y un coche familiar más que válido. El nuevo Toyota Land Cruiser llega al mercado siendo más cómodo y seguro en carretera que nunca, todo sin perder ni un ápice de sus reconocidas aptitudes fuera del asfalto.